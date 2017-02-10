Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: Горсач не комментировал слова Трампа о судах, он выразил свое мнение

Международная панорама
10 февраля, 1:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее сенатор Ричард Блюменталь рассказал, что кандидат на пост члена Верховного суда США якобы жестко раскритиковал главу государства за комментарии по поводу судебной системы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат на пост члена Верховного суда США Нил Горсач в разговоре с сенатором Ричардом Блюменталем не подвергал критике конкретные высказывания президента Дональда Трампа о судах, а выражал свое мнение. Такое пояснение в четверг на брифинге дал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Судья ясно дал понять, что он не комментирует что-то конкретное. Затем его спросили о его общих воззрениях. Так что нельзя затем брать и привязывать это к чему-то конкретному", - сказал Спайсер.

Днем ранее Блюменталь публично пересказал свой разговор с Горсачем, в котором тот якобы жестко раскритиковал Трампа. По словам сенатора, Горсач признался, что "обескуражен деморализующими и отвратительными комментариями президента Трампа по поводу судебной системы". Газета The Washington Post сообщила, что слова судьи подтвердили третьи лица.

Сам Трамп на своей странице в Twitter обвинил законодателя во лжи. "Сенатор Ричард Блюменталь, который в течение многих лет нагло лгал по поводу своей военной службы во Вьетнаме, теперь говорит неправду по поводу того, что сказал ему судья Горсач", - написал глава государства.

Речь идет о пренебрежительных высказываниях Трампа касательно действий окружного судьи в Сиэтле, который приостановил действие его указа о временном запрете на въезд иммигрантов из ряда мусульманских стран. "Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!" - написал глава американской администрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
6
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
7
Шипулин заявил, что после смешанной эстафеты на ЧМ потерял уважение к Фуркаду
Темы дня
Реклама