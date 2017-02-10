Белый дом: Горсач не комментировал слова Трампа о судах, он выразил свое мнение

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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат на пост члена Верховного суда США Нил Горсач в разговоре с сенатором Ричардом Блюменталем не подвергал критике конкретные высказывания президента Дональда Трампа о судах, а выражал свое мнение. Такое пояснение в четверг на брифинге дал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Судья ясно дал понять, что он не комментирует что-то конкретное. Затем его спросили о его общих воззрениях. Так что нельзя затем брать и привязывать это к чему-то конкретному", - сказал Спайсер.
Днем ранее Блюменталь публично пересказал свой разговор с Горсачем, в котором тот якобы жестко раскритиковал Трампа. По словам сенатора, Горсач признался, что "обескуражен деморализующими и отвратительными комментариями президента Трампа по поводу судебной системы". Газета The Washington Post сообщила, что слова судьи подтвердили третьи лица.
Сам Трамп на своей странице в Twitter обвинил законодателя во лжи. "Сенатор Ричард Блюменталь, который в течение многих лет нагло лгал по поводу своей военной службы во Вьетнаме, теперь говорит неправду по поводу того, что сказал ему судья Горсач", - написал глава государства.
Речь идет о пренебрежительных высказываниях Трампа касательно действий окружного судьи в Сиэтле, который приостановил действие его указа о временном запрете на въезд иммигрантов из ряда мусульманских стран. "Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!" - написал глава американской администрации.
Sen.Richard Blumenthal, who never fought in Vietnam when he said for years he had (major lie),now misrepresents what Judge Gorsuch told him?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 February 2017