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WSJ: Трамп прислушается к мнению арабов по палестино-израильскому урегулированию

Международная панорама
10 февраля, 2:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Президент США,в частности, отложил реалицию своей идеи о переносе посольства страны в Иерусалим
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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена прислушиваться к мнению таких государств, как Саудовская Аравия и Египет, при формировании своего курса в отношении палестино-израильского урегулирования, который окончательно не разработан. Арабские страны предупредили советников Трампа, что ему не следует рассчитывать на их помощь, если глава государства будет идти в фарватере произраильской политики. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее дипломатических источников, в Белом доме приняли такой совет к сведению. В частности, Трамп отсрочил реализацию своего плана переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы избежать гневной реакции палестинцев. После встречи на прошлой неделе в Вашингтоне с королем Иордании Абдаллой II президент США санкционировал заявление, которое содержало предостережение против расширения еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, поясняет издание.

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"Циркулируют весьма примечательные идеи по поводу потенциала американо-израильско-арабских консультаций, на которых палестино-израильским проблемам отводится важная роль, - сообщил газете директор аналитического Института ближневосточной политики в Вашингтоне Роберт Сэтлофф. - Я не знаю, успеет ли все это созреть к следующей неделе, но подобные идеи реальны и существуют".

2 февраля Трамп и Абдалла II провели короткую встречу во время так называемого Национального молитвенного завтрака. Речь идет о встрече за общими столами нескольких тысяч представителей разных конфессий, ежегодно проводящейся по инициативе членов Конгресса США в американской столице с 1952 года. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер распространил официальное заявление, согласно которому "строительство новых поселений (на оккупированных палестинских территориях) или расширение существующих за пределы их нынешних границ может и не принести пользы в достижении" мира в регионе.

Как подтвердил Спайсер, администрация Трампа окончательно не сформировала позицию, касающуюся "поселенческой деятельности" Израиля, и надеется вернуться к этой теме во время визита премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Вашингтон 15 февраля.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Аналогичной политики придерживались и его преемники - республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама.

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