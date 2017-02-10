Sky: предложение об отстранении спикера Палаты общин внесено в парламент

ЛОНДОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Депутат от правящей в Великобритании Консервативной партии Джеймс Даддридж представил на рассмотрение парламента внеочередное предложение о вынесении вотума недоверия спикеру Палаты общин Джону Беркоу из-за его ремарок о возможности выступления президента США Дональда Трампа в британском законодательном органе. Об этом парламентарий заявил в четверг в эфире телеканала Sky News.

"У этой палаты нет доверия к спикеру", - сказал Даддридж. "Он перешел черту, он переступал границу дозволенного много раз, и этот самый последний случай, когда он использовал кресло спикера, чтобы выразить свои взгляды на международную ситуацию довольно подробным и развернутым образом, является совершенно неприемлемым", - подчеркнул депутат.

Так называемое внеочередное предложение в парламентской системе Великобритании является одиночной инициативой конкретного члена парламента по наиболее острым вопросам. Под данным документом депутаты могут ставить подписи для определения уровня его парламентской поддержки. Однако не существует правила, которое регламентирует, сколько именно подписей необходимо, чтобы предложение было вынесено на обсуждение Палаты общин.

Что сказал Беркоу

Беркоу ранее в понедельник высказался против того, чтобы Трамп выступил с речью в самом престижном и самом старом зале британского парламента - Вестминстерском холле, особенно в свете указа главы американской администрации, который приостанавливает на 120 дней программу размещения в США беженцев, а также ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан семи мусульманских стран. "До того, как был введен миграционный запрет, я бы лично решительно выступал против выступления президента Трампа в Вестминстерском холле, а после введения им указа о запрете миграции я настроен еще более решительно против его выступления здесь", - сказал он на заседании нижней палаты под аплодисменты депутатов от Лейбористской партии.

Спикер заметил, что выступает против расизма и сексизма и что выступление лидера государства перед обеими палатами парламента "является не автоматическим правом, но честью, которую нужно заслужить". При этом сама фигура председателя Палаты общин традиционно является политически нейтральной.

Государственный визит Трампа в Великобританию намечен в предварительном плане на июнь текущего года. Обычно визиты такого уровня подразумевают выступление главы государства или правительства в парламенте перед членами его обеих палат - в последние годы такой чести были удостоены, в частности, президенты США Барак Обама и Мексики Энрике Пенья Ньето, председатель КНР Си Цзиньпин.

Детали предстоящего визита американского президента еще не известны, равно как и не ясно, намеревался ли он вообще произносить речь в Вестминстерском дворце.