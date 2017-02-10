NYT: в Пентагоне рассматривали возможность создания тайной тюрьмы за пределами США

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Министерство обороны США в начале прошлого десятилетия рассматривало вопрос о создании за пределами страны секретной военной тюрьмы для пыток заключенных. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, в распоряжение которой попал меморандум, составленный при участии Брюса Джессена, одного из двух психологов, участвовавших в создании программы "усиленного допроса", применявшегося ЦРУ в тайных тюрьмах за пределами Соединенных Штатов.

"Как следует из ранее не публиковавшихся документов, 15 лет назад, когда ЦРУ создавало за пределами США тюрьмы для допроса лиц, подозреваемых в терроризме, одно из подразделений в министерстве обороны США рассматривало возможность создания за рубежом тайной военной тюрьмы, - пишет газета. - Меморандум содержит рекомендацию открыть, по крайней мере, один секретный объект за пределами США, где заключенные будут подвергаться постоянной сенсорной депривации и у них разовьется "глубокое чувство отчаяния". Помимо сенсорной депривации - частичного или полного лишения человека возможности получать информацию об окружающем через органы чувств - меморандум рекомендовал применять и другие методы давления.

По данным газеты, в итоге министерство обороны США не предприняло действий по реализации предложения о создании "секретного, не вызывающего подозрений объекта за пределами США" для содержания заключенных, а представитель военного ведомства отказалась выступать с комментариями о том, насколько серьезно рассматривался этот план. Меморандум вместе с несколькими другими документами был обнаружен при подготовке к разбирательству иска, возбужденного в федеральном суде Спокана (штат Вашингтон) двумя бывшими узниками тюрем ЦРУ против Брюса Джессена и второго психолога, причастного к проекту "усиленного допроса" - Джеймса Митчелла.

Как сообщила газета, в меморандуме особо отмечалась необходимость соблюдения секретности с тем, чтобы не допустить в тайные тюрьмы представителей Международного Комитета Красного Креста. "Никакой прессы, МККК, американских или иностранных наблюдателей", - подчеркивалось в документе.