Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграции

Международная панорама
10 февраля, 2:22 дата обновления: 10 февраля, 2:56 UTC+3
Коллегия единогласно признала решение федерального судьи в Сиэтле, приостановившего исполнение указа, правомочным. Решению коллеги предшествовали три дня обсуждения
Поделиться
Материал из 1 страницы
Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско

© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) в четверг оставил в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение указа президента США Дональда Трампа об ужесточении правил иммиграции. Соответствующий вердикт судейской коллегии из трех человек оглашен в четверг.

После трех дней обсуждения коллегия единогласно признала правомочным и обоснованным решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон) Джеймса Робарта, который приостановил исполнение иммиграционного указа.

По данным агентства Reuters, судьи в Сан-Франциско пришли к выводу, что американское правительство не смогло представить никаких убедительных доказательств того, что запрет на въезд в США лиц из семи стран с преимущественно мусульманским населением оправдан и соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Смотрите также

Fox: рассматривающий вопрос об указах Трампа апелляционный суд может быть реорганизован
Советник Белого дома усомнился в праве судей перекраивать иммиграционную политику США
Трамп заявил о политизированности судов в США

Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января этого года. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Впоследствии Министерство юстиции США обжаловало данное решение в апелляционном суде в Сан-Франциско, в юрисдикцию которого входит рассмотрение дел в общей сложности в девяти штатах, включая Вашингтон и Калифорнию.

Во вторник обе стороны представили свои аргументы суду. Минюст настаивал, что вопросы иммиграции, как и вопросы национальной безопасности, относятся к компетенции исполнительной власти, то есть президента США. Противоположную позицию на слушаниях отстаивал заместитель генпрокурора штата Вашингтон Ноа Перселл, который пытался убедить судей в неконституционности и дискриминационности указа Трампа. По словам Перселла, данный указ негативным образом "коснулся тысяч жителей штата Вашингтон", в частности, разделил многие семьи и запретил студентам из стран, попавших под его действие, проходить обучение в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
6
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
7
Шипулин заявил, что после смешанной эстафеты на ЧМ потерял уважение к Фуркаду
Темы дня
Реклама