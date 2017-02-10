В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграции

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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) в четверг оставил в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение указа президента США Дональда Трампа об ужесточении правил иммиграции. Соответствующий вердикт судейской коллегии из трех человек оглашен в четверг.
После трех дней обсуждения коллегия единогласно признала правомочным и обоснованным решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон) Джеймса Робарта, который приостановил исполнение иммиграционного указа.
По данным агентства Reuters, судьи в Сан-Франциско пришли к выводу, что американское правительство не смогло представить никаких убедительных доказательств того, что запрет на въезд в США лиц из семи стран с преимущественно мусульманским населением оправдан и соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.
Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января этого года. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Впоследствии Министерство юстиции США обжаловало данное решение в апелляционном суде в Сан-Франциско, в юрисдикцию которого входит рассмотрение дел в общей сложности в девяти штатах, включая Вашингтон и Калифорнию.
Во вторник обе стороны представили свои аргументы суду. Минюст настаивал, что вопросы иммиграции, как и вопросы национальной безопасности, относятся к компетенции исполнительной власти, то есть президента США. Противоположную позицию на слушаниях отстаивал заместитель генпрокурора штата Вашингтон Ноа Перселл, который пытался убедить судей в неконституционности и дискриминационности указа Трампа. По словам Перселла, данный указ негативным образом "коснулся тысяч жителей штата Вашингтон", в частности, разделил многие семьи и запретил студентам из стран, попавших под его действие, проходить обучение в США.