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Военные самолеты США и КНР сблизились над Южно-Китайским морем

Международная панорама
10 февраля, 2:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
В Пентагоне сообщили, что сближение было непреднамеренным
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Самолет разведки ВМС США P-3 Orion сблизился с китайским военным самолетом в воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, сближение было непреднамеренным, дистанция между самолетами составила 305 метров. Инцидент произошел в среду недалеко от спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо).

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что такого рода сближения между самолетами США и КНР происходят довольно редко - в прошлом году их было зафиксировано только два.

ТАСС пока не располагает комментарием Пентагона по поводу данного инцидента.

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