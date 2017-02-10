Военные самолеты США и КНР сблизились над Южно-Китайским морем

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Самолет разведки ВМС США P-3 Orion сблизился с китайским военным самолетом в воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, сближение было непреднамеренным, дистанция между самолетами составила 305 метров. Инцидент произошел в среду недалеко от спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо).

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что такого рода сближения между самолетами США и КНР происходят довольно редко - в прошлом году их было зафиксировано только два.

ТАСС пока не располагает комментарием Пентагона по поводу данного инцидента.