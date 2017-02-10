США планируют потратить на строительство стены на границе с Мексикой $21,6 млрд

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация США планирует потратить на строительство стены на границе с Мексикой $21,6 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на находящийся в его распоряжении доклад министерства национальной безопасности.

По его данным, за 3,5 года планируется возвести на нескольких участках американо-мексиканской границы не только стены, но и защитные ограждения. Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. При этом сам республиканец во время своей предвыборной кампании в прошлом году заявлял, что стоимость проекта строительства составит $12 млрд, а его однопартийцы - спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл- говорили о $15 млрд.

Как отмечают авторы доклада, строительство сооружения, длина которого превысит 2 тыс. км, будет разделено на три фазы. Министр национальной безопасности Джон Келли, по данным Reuters, должен уже в ближайшее время представить этот доклад. Ранее он заявил, что ожидает начала финансирования строительства "в кратчайшие сроки". Однако агентство указывает, что Вашингтон может и не последовать этому плану.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты, а Мексика заплатит за возведение ограждения тем или иным образом.

В прошлом году в интервью CBS Трамп подчеркнул, что стену возведут на "определенных участках границы", а на остальных - специальные ограждения. "На определенных участках я бы это (ограждения) установил, но для других участков больше подходит именно стена, - подчеркнул он. - Я очень хорошо в этом разбираюсь, это называется сооружением".