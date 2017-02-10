Суд отложил до июля рассмотрение иска к властям США о предприятии по переработке плутония

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Окружной суд Южной Каролины в четверг временно прекратил рассмотрение иска властей этого американского штата, которые добиваются от федерального правительства США компенсации в размере $100 млн в год за отсрочку завершения строительства в Саванна-Ривер предприятия по переработке плутония. Об этом сообщило агентство AP.

Указанное предприятие предназначено для переработки избытков плутония в смешанное оксидное топливо (МОКС-топливо) для атомных электростанций, оно необходимо для выполнения российско-американских договоренностей об утилизации излишков оружейного плутония.

По данным агенства, судья Мишель Чайлдс, которая разбирает это дело, дала сторонам срок до 7 июля, чтобы урегулировать разногласия. В суд на федеральное правительство подал в апреле 2016 года генеральный прокурор Южной Каролины Алан Уилсон. Ответчиками являются министерство энергетики США и входящее в его структуру Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ).

Власти штата, в частности, требуют от федерального правительства по $1 млн компенсации в сутки (но не более $100 млн в год) до тех пор, пока предприятие в Саванна-Ривер не будет введено в эксплуатацию. Кроме того, Южная Каролина хочет прекратить все поставки плутония на свою территорию и вывоза его накопившихся запасов для хранения в другом регионе. Как пояснило AP, судья Чайлдс согласилась с минэнерго в том, что требования компенсации должны разбираться в отдельном суде, где вердикт выносит судья, а не коллегия присяжных. Остальная часть исковых претензий будет рассматриваться в окружном суде.

Долгострой в Южной Каролине

Строительство предприятия по производству МОКС-топлива идет с 2007 года. К эксплуатации завода намечалось приступить в 2016 году. Однако Вашингтон пришел к выводу, что этот проект окажется гораздо более дорогостоящим, чем изначально предполагалось.

В связи с этим НУЯБ решило разбавлять плутоний ингибиторами и держать его в таком виде в специальных контейнерах в хранилище радиоактивных отходов в Карлсбаде (штат Нью-Мексико). Свое решение на этот счет исполнительная ветвь власти США закрепила в проекте федерального бюджета на 2017 год, который был направлен на рассмотрение Конгресса в феврале.

Россия вышла из соглашения

Соглашение двух стран по плутонию было подписано 29 августа 2000 года. Оно предусматривало пути утилизации излишков оружейного плутония в России и США, в том числе с помощью производства из него смешанного оксидного топлива, использования в энергетических ядерных реакторах, перевода в формы, непригодные для создания вооружений, а также захоронения. Предполагалось, что каждая из сторон приступит к ликвидации "рассекреченных" запасов плутония в объеме 34 тонн. Россия, в частности, перерабатывает оружейный плутоний в топливо для атомных электростанций.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении действия российско-американского межправительственного соглашения об утилизации плутония. Документ принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. Закон подписан и опубликован 31 октября, вступил в силу в тот же день.

Помимо прямых положений о приостановке соглашения в тексте документа перечислены условия для возможного возобновления договоренностей: отмена Вашингтоном "закона Магнитского", всех антироссийских санкций при компенсации ущерба от них и сокращение военной инфраструктуры США в странах НАТО. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что заморозка соглашения может носить бессрочный характер.

Позиция Вашингтона на этот счет пока не ясна. Новый президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра энергетики Ричарда Перри, кандидатура которого, однако, пока не одобрена Сенатом Конгресса. Точку зрения правительства по вопросу будущего проекта в Южной Каролине можно будет узнать после утверждения Перри и его ознакомления с текущими делами.