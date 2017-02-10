В Конгресс США внесена "резолюция о расследовании" по поводу связей Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский конгрессмен-демократ Джеррольд Надлер в четверг вынес на рассмотрение коллег так называемую резолюцию о расследовании на тему связей президента США Дональда Трампа с Россией, которую республиканскому большинству придется ставить на голосование.

По словам Надлера, он предпринял данный маневр из-за того, что его коллеги-республиканцы отказываются в обычном порядке рассматривать вопросы, связанные с имеющимися у демократов подозрениями в отношении Трампа. "Республиканцы проявляют нулевую готовность выполнять свой долг по осуществлению надзорных функций", - заявил законодатель.

"Мы должны знать, что министерство (минюст США - прим. ТАСС) выяснило по поводу связей нынешней администрации с российским правительством, - добавил он. - Мы должны быть в курсе юридического анализа со стороны министерства (если он был) по поводу немощных попыток президента разобраться со своими всевозможными этическими проблемами. Мы должны осуществлять надзор за наименее транспарентной администрацией в современной истории. И данная резолюция - это начало (такого надзора)".

Порядок рассмотрения

Как пояснила газета The Hill, специализирующаяся на освещении работы законодательной ветви власти США, по действующим правилам "резолюция о расследовании" направляется в профильный комитет, который обязан ее рассмотреть и принять то или иное решение в течение 14 рабочих дней. Если он этого не делает, документ автоматически выносится на голосование Палаты представителей полного состава.

В данном случае имеется в виду юридический комитет, поскольку именно он осуществляет надзор за деятельностью минюста США. Комитет может либо поддержать резолюцию и тем самым опять же вынести ее на рассмотрение нижней палаты в целом, либо забаллотировать ее, приняв "отрицательное" решение, но только через процедуру официального голосования.

Агрессивный шаг

По оценке издания, демарш Надлера - это "пока что самый агрессивный шаг со стороны демократов на Капитолийском холме, чьи возможности предъявлять требования к администрации Трампа ограничены". Сама по себе резолюция Надлера требует от минюста США передать в Палату представителей любую имеющуюся у ведомства документацию по поводу криминальных или контрразведывательных расследований в отношении президента или людей из его окружения, а также по поводу ряда других вопросов.

Среди них, согласно публикации, "инвестиции любых иностранных правительств в любую собственность Трампа, планы Трампа передать повседневное управление бизнесом двум взрослым сыновьям, планы Трампа жертвовать в пользу казны США всю прибыль от использования иностранными правительствами его гостиниц, а также любые другие потенциальные сферы конфликта интересов в отношении Трампа".

Инструмент меньшинства

Сам президент США утверждает, что у него нет никаких деловых и иных связей с Россией. Москва также категорически отвергает инсинуации американских демократов по поводу того, будто она пыталась вмешиваться на стороне Трампа в предвыборные политические процессы в США.

The Hill со ссылкой на Исследовательскую службу Конгресса напоминает, что "резолюция о расследовании" в последний раз выносилась на рассмотрение Палаты представителей в 1995 году. В целом, согласно публикации, данный инструмент используется как правило фракцией меньшинства "и, насколько можно судить, приводит к предоставлению информации лишь примерно в 30% случаев".