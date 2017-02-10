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Трамп после решения апелляционного суда заявил, что безопасность США поставлена на карту

Международная панорама
10 февраля, 3:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Ожидается, что вердикт Апелляционного суда будет обжалован в Верховном
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Безопасность США поставлена на карту, написал в четверг американский президент Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter после того, как Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) оставил в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение указа об ужесточении правил иммиграции.

"Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашей страны", - отметил Трамп.

Ожидается, что вердикт будет обжалован в высшей судебной инстанции - Верховном суде, который может отменить вынесенное в четверг решение.

После трех дней обсуждения коллегия суда девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) единогласно признала правомочным и обоснованным решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон) Джеймса Робарта, который приостановил исполнение иммиграционного указа.

Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января этого года. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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