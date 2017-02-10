Трамп после решения апелляционного суда заявил, что безопасность США поставлена на карту

Народный банк Китая понизил курс юаня до 6,8819 за долларЭкономика и бизнес 10 февраля, 4:42
Фийон уступил лидерство в предвыборной гонке, но еще надеется сразиться с Марин Ле ПенМеждународная панорама 10 февраля, 4:29
Тибилов: Южная Осетия вернется к вопросу о возможном вхождении в состав РФ после выборовМеждународная панорама 10 февраля, 4:03
Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в АвстралииСпорт 10 февраля, 3:01
"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 летНаука 10 февраля, 2:55
СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе СирииМеждународная панорама 10 февраля, 2:47
В Голландии изъято сырье для производства одного миллиарда таблеток экстазиПроисшествия 10 февраля, 2:42
"Ъ": Володин назвал закон о декриминализации побоев "исправлением ошибки"Политика 10 февраля, 2:26
В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграцииМеждународная панорама 10 февраля, 2:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Безопасность США поставлена на карту, написал в четверг американский президент Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter после того, как Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) оставил в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение указа об ужесточении правил иммиграции.
"Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашей страны", - отметил Трамп.
SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 February 2017
Ожидается, что вердикт будет обжалован в высшей судебной инстанции - Верховном суде, который может отменить вынесенное в четверг решение.
После трех дней обсуждения коллегия суда девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) единогласно признала правомочным и обоснованным решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон) Джеймса Робарта, который приостановил исполнение иммиграционного указа.
Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января этого года. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.