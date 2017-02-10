Тибилов: Южная Осетия вернется к вопросу о возможном вхождении в состав РФ после выборов

ЦХИНВАЛ, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Юлия Семенова/. Вопрос о возможности вхождения Южной Осетии в состав России отложен на период после президентских выборов, которые пройдут в апреле 2017 года. Об этом заявил президент республики Леонид Тибилов в эксклюзивном интервью ТАСС.

"В прошлом году мы пришли к некой схеме, которая позволила бы нам на базе референдума прийти с предложением к руководству РФ о вхождении, - сказал он. - Это внутригосударственный процесс. Я вышел с предложением о внесении изменений в статью 10 нашей Конституции, но потом возникли разные противоречивые мнения относительно процедур, и как президент страны я пришел к выводу, что вопрос должен быть подробно рассмотрен на политическом совете".

"На политсовете мы приняли решение вернуться к этому вопросу после выборов 2017 года. Время для работы с нашими коллегами из России есть, в Москве с нашими идеями знакомы", - добавил Тибилов.

При этом он отметил, что идея вхождения в состав России не принадлежит исключительно ему или кому-то еще. "Все жители Южной Осетии настроены сближаться с Россией, - добавил президент. - Уже сегодня можно сказать, что мы находимся с РФ в едином экономическом, политическом и информационном пространстве".

В Цхинвале также сознают, продолжил Тибилов, что на пути вхождения в состав России "есть серьезные вопросы, которые подлежат проработке и осмыслению, притом не в одностороннем порядке". "Мы не должны создавать каких-то трудностей для наших российских коллег", - подчеркнул Тибилов.

Южная Осетия приняла в 2016 году решение провести референдум о возможности воссоединения с Россией, однако затем его проведение было отложено. Предполагалось, что он может пройти в 2017 году.

О договоре о союзничестве и интеграции с РФ

Леонид Тибилов также заявил, что договор о союзничестве и интеграции России и Южной Осетии будет полностью реализован в 2017 году.

"В этом году мы скажем, что договор реализован и действует", - сказал он.

Среди вопросов, которые осталось проработать для окончательного выполнения документа, остается материальное и физическое обеспечение МВД Южной Осетии. "Здесь тоже практически разработано дополнительное соглашение, и мы сможем его вскоре подписать", - отметил Тибилов.

Он напомнил, что по линии МВД подписано дополнительное соглашение о создании совместного координационного центра, который будет базироваться в Цхинвале. "Сейчас идет подбор кадров в этот центр", - пояснил президент.

Соглашение по военным ведомствам

Он также проинформировал, что дополнительное соглашение об интеграции ВС РФ и Южной Осетии будет подписано в течение месяца. "Буквально на днях наши соответствующие ведомства плотно поработали с Министерством обороны России, - сказал Тибилов. - Нам остается подписать, в частности, дополнительное соглашение по военным ведомствам. Отрабатывались возникшие вопросы правового характера о вхождении отдельных подразделений Министерства обороны Южной Осетии в состав ВС России, в основном в состав 4-й военной базы".

"Вопросы урегулированы. Это дополнительное соглашение практически готово к подписанию, планируем подписать его в течение месяца", - указал он.

Совместная служба

Президент Южной Осетии добавил, что учения при участии войск двух стран, которые проходили в том числе на территории Северного Кавказа - это уже совместная служба. "На последних учениях были представители командования Северо-Кавказского округа, - продолжил Тибилов. - Они отметили, что все прошло нормально, при хорошем взаимодействии, оценка была высокой. Это говорит о полном взаимопонимании между нашими военными ведомствами".

Соглашение о вхождении отдельных подразделений Министерства обороны Южной Осетии в состав ВС России является дополнительным в рамках Договора о союзничестве и интеграции, который был подписан 18 марта 2015 года президентами России и Южной Осетии Владимиром Путиным и Леонидом Тибиловым.