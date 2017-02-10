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Жители 30 регионов РФ стали претендентами на "дальневосточный гектар" на Камчатке

Международная панорама
10 февраля, 4:40 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Местные власти сообщили, что большинство заявок поступило из московского региона
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Жители 30 регионов России подали более 100 заявок на получение "дальневосточного гектара" на Камчатке, большинство поступило из Москвы и Московской области. Об этом заявил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.

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"С 1 февраля поступило 615 заявок на получение земли, из них 118 - от жителей других регионов России. География обращений довольно обширна, по количеству обращений лидирует Москва и Московская область, за ней следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Крым, Татарстан и Башкортостан и прочие регионы России - всего 30 субъектов", - сказал он.

При этом жители других регионов отдают предпочтение Елизовскому и Усть-Большерецким районам полуострова. На выделение земли на этих территориях поступило 63 и 17 заявок соответственно. Остальные пожелали взять наделы в других муниципалитетах, в том числе северных, например, в Усть-Камчатском и Мильковском.

"Всего на Камчатке с 1 июня 2016 года на получение "дальневосточного гектара" подано более 2,2 тыс. заявлений. Одобрено 680 обращений, а 170 человек уже получили свой "дальневосточный гектар" на полуострове. Вместе с тем, определить, как именно люди станут осваивать землю, пока сложно", - сказал чиновник.

Он напомнил, что у тех, кто получил надел, есть еще год, чтобы определиться с видом деятельности на нем. Но, по предварительным данным, в Елизовском районе берут землю для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилого строительства, а в северных районах края - для деятельности в сфере туризма.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом в мае 2016 года. Документ предоставляет возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

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