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СМИ: глава инвестиционной компании может провести анализ аппарата разведки США

Международная панорама
10 февраля, 4:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
По результатам анализа аналитик должен сказать, можно ли реформировать американское разведсообщество
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Руководитель инвестиционной компании Cerberus Capital Management Стивен Файнберг может заняться анализом огромного разведывательного аппарата США, состоящего из 17 служб. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Целью анализа, по их данным, должен стать ответ на вопрос: можно ли провести реформу американского разведсообщества. При этом кандидатура Файнберга еще рассматривается. В случае же утверждения от него будет зависеть будущее 17 разведслужб с десятками тысяч сотрудников, на деятельность которых из бюджета США выделяется ежегодно порядка $70 млрд.

В Белом доме и Cerberus Capital Management отказались прокомментировать данную информацию. Агентство также утверждает, что компания Файнберга поддерживала президента США Дональда Трампа на выборах.

Еще до вступления в должность республиканца нынешний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал, что у Трампа нет каких-либо планов реформы разведывательных служб США, а появившиеся в американских СМИ утверждения на этот счет являются ложными.

"В газета The Wall Street Journal появилась статья, в которой утверждалось, что Дональд Трамп планирует реформу разведывательного ведомства, - сказал он. - Эти сообщения ложные. Вся деятельность переходной команды и приоритеты избранного (на тот момент) президента США состоят в том, чтобы обеспечить безопасность американцев и страны, делать это наилучшим образом".

Ранее издание со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп вместе с советниками рассматривает возможность реформы аппарата директора национальной разведки США. По данным газеты, он также наметил сократить численность персонала штаб-квартиры ЦРУ в штате Вирджиния.

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