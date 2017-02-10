СМИ: эксперты США уверены в наращивании военного присутствия КНР на Парасельских островах

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай наращивает свое присутствие на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море и ведет там строительство военной инфраструктуры. Об этом, как пишет в пятницу газета South China Morning Post, сообщил вашингтонский Центр стратегических и международных исследований на основе анализа последних спутниковых снимков.
По его данным, китайская сторона уже соорудила не менее 20 опорных пунктов на этом необитаемом архипелаге и активно "осваивает" восемь островов.
"Три острова сейчас располагают защищенными портовыми сооружениями, способными принимать большое число военных кораблей и гражданских судов. Четыре других острова имеют гавани меньших размеров, соответствующие работы также сейчас ведутся на пятом (Drummon Island)", - утверждают американские эксперты.
По их сведениям, на пяти островах, в частности, были оборудованы взлетно-посадочные площадки для вертолетов, а на острове Дункан (Duncan Island) действует вертолетная база.
На крупнейшем острове архипелага - Вуди (Woody Island, китайское название Юнсин) - имеется аэродром и ангары. Также с начала 2016 года там были размещены зенитно- ракетные комплексы HQ-9 ("Хунци-9"), утверждают американские специалисты.
Вместе с тем с конца 2013 года КНР проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по расширению и освоению подконтрольных ему рифов в зоне архипелага Спратли, где тоже появляются объекты военной инфраструктуры. Все это вызывает озабоченность Вьетнама, Филиппин и других стран региона, с которыми Китай имеет давние территориальные споры, а также США. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по мнению аналитиков, склонна занять более жесткую линию по отношению к действиям Пекина в Южно-Китайском море.