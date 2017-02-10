Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: эксперты США уверены в наращивании военного присутствия КНР на Парасельских островах

Международная панорама
10 февраля, 5:13 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, китайская сторона соорудила не менее 20 опорных пунктов на архипелаге
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай наращивает свое присутствие на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море и ведет там строительство военной инфраструктуры. Об этом, как пишет в пятницу газета South China Morning Post, сообщил вашингтонский Центр стратегических и международных исследований на основе анализа последних спутниковых снимков.

По его данным, китайская сторона уже соорудила не менее 20 опорных пунктов на этом необитаемом архипелаге и активно "осваивает" восемь островов.

Смотрите также
Антикитайская демонстрация на Филиппинах
Морской спор: о чем не могут договориться Китай и Филиппины

"Три острова сейчас располагают защищенными портовыми сооружениями, способными принимать большое число военных кораблей и гражданских судов. Четыре других острова имеют гавани меньших размеров, соответствующие работы также сейчас ведутся на пятом (Drummon Island)", - утверждают американские эксперты.

По их сведениям, на пяти островах, в частности, были оборудованы взлетно-посадочные площадки для вертолетов, а на острове Дункан (Duncan Island) действует вертолетная база.

На крупнейшем острове архипелага - Вуди (Woody Island, китайское название Юнсин) - имеется аэродром и ангары. Также с начала 2016 года там были размещены зенитно- ракетные комплексы HQ-9 ("Хунци-9"), утверждают американские специалисты.

Вместе с тем с конца 2013 года КНР проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по расширению и освоению подконтрольных ему рифов в зоне архипелага Спратли, где тоже появляются объекты военной инфраструктуры. Все это вызывает озабоченность Вьетнама, Филиппин и других стран региона, с которыми Китай имеет давние территориальные споры, а также США. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по мнению аналитиков, склонна занять более жесткую линию по отношению к действиям Пекина в Южно-Китайском море.

Смотрите также

Reuters: США не допустят закрытия общего пространства в Южно-Китайском море
Китай и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в ЮКМ
СМИ: эсминец США появился возле Парасельских остров, на которые претендует Китай

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
6
Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама