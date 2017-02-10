Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В штате Мичиган 31 человек подлежит суду за двойное голосование на выборах

Международная панорама
10 февраля, 5:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
При пересчете голосов выяснилось, что из 263 избирательных участков в Детройте в 58 число голосовавших не соответствовало количеству учтенных заполненных бюллетеней
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/NARENDRA SHRESTHA

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Более 30 жителей американского штата Мичиган проголосовали дважды на всеобщих выборах, состоявшихся в США в прошлом году. Как сообщила в четверг избирательная комиссия штата по итогам проведенной проверки, в первый раз они сделали это по открепительным талонам при заочном голосовании, второй раз - лично на избирательных участках 8 ноября 2016 года. Нарушители могут быть отданы под суд.

"Это неприемлемо", - заявил в этой связи председатель избиркома Крис Томас. Он напомнил, что в США даже попытка проголосовать дважды "является уголовно наказуемым деянием".

Смотрите также

Трамп уполномочит Пенса возглавить расследование нарушений на выборах
СМИ: Клинтон получила на выборах более 800 тысяч нелегальных голосов
Трамп вновь заявил о миллионах незаконных голосов на прошедших выборах
NBC: дочь Трампа уличили в возможности голосовать сразу в двух штатах

Ранее в нескольких округах Мичигана был проведен пересчет голосов, отданных на президентских выборах. Из 263 избирательных участков в крупнейшем городе Детройт в 58 число проголосовавших не соответствовало количеству учтенных заполненных бюллетеней. В одном случае явка была около 300 человек, а число бюллетеней не превышало 50. Часть заполненных бланков оказалась в поддоне аппарата электронного подсчета голосов или неведомым образом закатилась под него.

Как утверждал Томас, однако, "в ходе проверки в Детройте повсеместного подлога не было выявлено", установленные нестыковки объясняются такими "распространенными проблемами, как низкая квалификация" сотрудников избирательных участков. Пересчет голосов был остановлен через три дня решением суда, избирком Мичигана заявил, что уточненные результаты все равно не изменят исхода выборов в штате. На них республиканец Дональд Трамп с незначительным перевесом победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп серьезно настроен расследовать фальсификации, допущенные на всеобщих выборах в США. Для этого будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом, информировал глава государства в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье.

Клинтон, согласно официальным отчетам, набрала в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
6
Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама