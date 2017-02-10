В штате Мичиган 31 человек подлежит суду за двойное голосование на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Более 30 жителей американского штата Мичиган проголосовали дважды на всеобщих выборах, состоявшихся в США в прошлом году. Как сообщила в четверг избирательная комиссия штата по итогам проведенной проверки, в первый раз они сделали это по открепительным талонам при заочном голосовании, второй раз - лично на избирательных участках 8 ноября 2016 года. Нарушители могут быть отданы под суд.

"Это неприемлемо", - заявил в этой связи председатель избиркома Крис Томас. Он напомнил, что в США даже попытка проголосовать дважды "является уголовно наказуемым деянием".

Ранее в нескольких округах Мичигана был проведен пересчет голосов, отданных на президентских выборах. Из 263 избирательных участков в крупнейшем городе Детройт в 58 число проголосовавших не соответствовало количеству учтенных заполненных бюллетеней. В одном случае явка была около 300 человек, а число бюллетеней не превышало 50. Часть заполненных бланков оказалась в поддоне аппарата электронного подсчета голосов или неведомым образом закатилась под него.

Как утверждал Томас, однако, "в ходе проверки в Детройте повсеместного подлога не было выявлено", установленные нестыковки объясняются такими "распространенными проблемами, как низкая квалификация" сотрудников избирательных участков. Пересчет голосов был остановлен через три дня решением суда, избирком Мичигана заявил, что уточненные результаты все равно не изменят исхода выборов в штате. На них республиканец Дональд Трамп с незначительным перевесом победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп серьезно настроен расследовать фальсификации, допущенные на всеобщих выборах в США. Для этого будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом, информировал глава государства в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье.

Клинтон, согласно официальным отчетам, набрала в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.