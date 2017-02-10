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Абэ будет гостить в элитном поместье во Флориде за счет Трампа

Международная панорама
10 февраля, 5:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По приблизительным данным, отдых в частном клубе Mar-a-Lago может обойтись в $200 тысяч
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп из своего кармана оплатит пребывание премьер-министра Японии Синдзо Абэ в частном клубе Mar-a-Lago, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в южном штате Флорида, где лидеры проведут выходные дни в неформальной обстановке. Об этом газете Washington Times в четверг сообщил представитель американской администрации.

По его словам, Абэ остановится в поместье за счет Трампа вместе со своей супругой. Сумма этой поездки не обозначается, но, согласно нынешним расценкам, отдых там может обойтись в $200 тыс. Сопровождающие Абэ сотрудники его аппарата с ним туда не поедут.

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В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг на регулярном брифинге уточнил, что выходные в этом элитном месте являются подарком Трампа главе кабинета министров. "Из японской делегации, насколько я знаю, там никто не остановится. Они будут находиться в городе с другими сотрудниками. Но это подарок президента для премьер-министра", - отметил он.

До этого другой представитель администрации, общаясь с журналистами, рассказал, что американский и японский руководители достаточно много времени посвятят игре в гольф и непринужденному общению за этим занятием. Кроме того, для Абэ будет накрыт богатый стол.

Встреча в Вашингтоне

Официальную встречу в Белом доме Абэ и Трамп проведут в пятницу. Согласно изложенной на спецбрифинге для прессы информации, президент и премьер сначала обсудят вопросы политики и безопасности, включая региональные и глобальные, а затем в формате рабочего ланча в широком составе перейдут к рассмотрению главным образом "экономической повестки дня", причем Абэ "хорошо известны приоритеты" Трампа - это прежде всего создание новых рабочих мест в США. Представитель администрации отказался пояснить, каких конкретных результатов можно ждать от скорого контакта Трампа и Абэ.

По данным правительственных источников агентства Kyodo, глава японского кабинета на переговорах с хозяином Белого дома намеревается подчеркнуть важность продолжения диалога с Россией.

Как отметила в свою очередь газета The Washington Post, в ходе визита в США Абэ намерен ознакомить Трампа с "предложениями японских компаний о создании сотен тысяч рабочих мест и инвестировании сотен миллиардов долларов в Соединенные Штаты". "Абэ, очевидно, попытается общаться с Трампом как с бизнесменом и одновременно постарается изменить его представление о торговой политике Японии. Ранее Трамп утверждал, что Япония и Китай используют "нечестные методы" в отношении американских компаний", - говорится в опубликованной в среду статье.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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