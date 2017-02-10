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Вице-президент США: Трамп не успокоится, пока не уничтожит ИГ

Международная панорама
10 февраля, 6:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Майкл Пенс назвал президента США главнокомандующим, который любит вооруженные силы страны
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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп приложит все свои силы, чтобы уничтожить экстремистскую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в четверг американский вице-президент Майкл Пенс, выступая перед кадетами Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

"Силы радикального исламского терроризма пытаются уничтожить не только наш народ, но и наш образ жизни", - сказал Пенс. "Варвары, известные поди именем ИГ, жестоко убивают любого, кто встает на пути их попыток установить всемирный халифат", - указал вице-президент. "Они не остановятся до тех пор, пока мы не остановим их", - подчеркнул Пенс, отметив, что именно так в итоге и произойдет.

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"Президент Трамп, нынешняя администрация и наша страна не успокоятся, пока эти враги не будут уничтожены и наш народ не будет снова в безопасности", - заявил вице-президент, добавив, что новый глава Белого дома привержен восстановлению мощи американских ВС и того, что Пенс назвал "арсеналом демократии". По его утверждению, в лице Трампа США "получили президента и главнокомандующего, который любит вооруженные силы" страны.

На протяжении всей избирательной кампании Трамп критиковал теперь уже бывшего президента США Барака Обаму и его администрацию за неэффективную борьбу с ИГ. Сам Трамп обещал в случае победы на выборах положить конец группировке. При этом он неоднократно указывал на необходимость сотрудничества США с государствами, заинтересованными в борьбе против террористов, в том числе с Россией.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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Борьба с "Исламским государством"
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