Fox: хакеры перед инаугурацией Трампа взломали вашингтонскую сеть камер видеонаблюдения

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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Группа хакеров за восемь дней до инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США взломала систему камер видеонаблюдения в Вашингтоне. Она была поражена вредоносной программой, за обезвреживание которой злоумышленники требовали выкуп, сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.
Согласно их данным, хакеры контролировали в том числе камеры, которые были установлены вдоль маршрута торжественного парада, устроенного в честь 45-го президента страны. Органам правопорядка удалось обезвредить "программу-шантажиста" без уплаты выкупа. Система наблюдения в день инаугурации функционировала нормально.
По сведениям источников Fox News, расследованием хакерской атаки занимается Секретная служба США. Она, в частности, обеспечивает безопасность первых лиц государства.
Церемония вступления Трампа в должность состоялась 20 января на ступенях столичного Капитолия. Незадолго до этого в соответствии с традицией присягу принес вице-президент Майкл Пенс. Трансляцию церемонии в прямом эфире посмотрели около 31 млн американских телезрителей, проинформировала исследовательская служба Nielsen.