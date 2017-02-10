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Globo: суд разрешил начать расследование в отношении экс-президента Бразилии Жозе Сарнея

Международная панорама
10 февраля, 7:20 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Бывший глава государства, а также экс-глава верхней палаты нацпарламента Ренан Калейрус и сентаор Ромеру Жука подозреваются в попытке помешать следствию в деле о хищениях в компании Petrobras
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии разрешил начать расследование против экс-президента страны Жозе Сарнея, бывшего главы верхней палаты национального парламента Ренана Калейруса и сенатора Ромеру Жуки. Как сообщил в четверг телеканал Globo, все они подозреваются в попытке помешать следствию по делу о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Ранее генпрокурор Бразилии Родригу Жано направил в ФВС запрос, в котором аргументировал необходимость соответствующего расследования. Санкция высшего судебного органа в данном случае необходима, так как все подозреваемые обладают частичной неприкосновенностью от судебного преследования.

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В мае прошлого года бразильские СМИ обнародовали расшифровку аудиозаписей, сделанных бывшим президентом компании Transpetro Сержиу Машаду. В разные дни он побеседовал с Сарнеем, Калейрусом и Жукой о ходе антикоррупционного расследования, а затем заключил сделку со следствием, предоставив аудиоматериалы правоохранительным органам в обмен на возможное смягчение приговора. Из расшифровки разговоров следовало, что многие бразильские политики крайне обеспокоены своей судьбой в связи с развитием громкого дела.

В частности, Жука, занимавший в тот момент пост министра планирования, предлагал покончить с расследованием дела о хищениях в Petrobras. В беседе с Машаду он утверждал, что необходимо добиться импичмента президента Бразилии Дилмы Руссефф и обеспечить приход к власти Мишела Темера, чтобы "остановить это кровотечение" - избежать разоблачений, связанных с коррупцией. Из-за разразившегося скандала Жука был вынужден покинуть свой пост.

В свою очередь Сарней, как следует из расшифровки аудиозаписи, предложил экс-президенту Transpetro помощь в том, чтобы его дело не попало к судье Сержиу Моро, который ведет расследование коррупции в Petrobras.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита экс- президента обжаловала это решение, назвав действия законодателей "парламентским переворотом". Срок полномочий Темера истекает в декабре 2018 года.

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