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Globo: судья в Перу выдал ордер на арест экс-президента страны по делу о коррупции

Международная панорама
10 февраля, 7:06 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Сам Алехандро Толедо в настоящее время находится во Франции. За последние дни он несколько раз беседовал с журналистами, в разговоре с которыми отвергал обвинения в свой адрес
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Бывший президент Перу Алехандро Толедо

Бывший президент Перу Алехандро Толедо

© EPA/Paolo Aguilar

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Перуанский судья Ричард Консепсьон Каруанчо выдал ордер на арест экс-президента страны Алехандро Толедо (2001-2006 гг.), который подозревается в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Согласно вердикту, существует большая вероятность того, что бывший глава государства "вступил в незаконный сговор с сотрудниками Odebrecht". Срок предварительного тюремного заключения, который установил судья, составляет 18 месяцев. Сам Толедо сейчас находится во Франции, при этом в последние дни он дал несколько коротких интервью прессе, в которых отверг все обвинения в свой адрес. В его доме были проведены обыски.

Ранее против экс-президента было открыто уголовное дело. На прошлой неделе ряд перуанских СМИ распространил информацию о том, что правоохранительные органы подозревают Толедо и представителей его администрации в получении от Odebrecht взятки в размере $20 млн, из которых $11 млн предназначались лично бывшему главе государства. Взамен бразильская компания якобы получила выгодный контракт на строительство одной из автомагистралей.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах, в том числе в Перу.

Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте.

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