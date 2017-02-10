ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп согласился придерживаться политики "одного Китая" во время состоявшегося в четверг телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили многочисленные темы, и президент Трамп согласился по просьбе председателя Си (Цзиньпина) придерживаться политики "одного Китая", - отмечается в сообщении.