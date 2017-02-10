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Fox: содержащая информацию о беженцах база данных США уязвима для хакеров

Международная панорама
10 февраля, 7:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
База, в частности, содержит и конфиденциальную информация о лицах, которые хотят попасть в США в качестве беженцев
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НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Электронная база данных Госдепартамента, в которую заносятся сведения о лицах из других государств, подавших заявку на въезд в США в качестве беженцев, недостаточно хорошо защищена и подвержена серьезному риску хакерского взлома. Об этом сообщила в четверг телекомпания Fox News, которой удалось ознакомиться с докладом главного инспектора внешнеполитического ведомства, занимавшегося данным вопросом.

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По информации телеканала, в документе содержится заключение, согласно которому указанная база данных в течение многих лет функционировала без проведения надлежащих проверок на соответствие стандартам кибербезопасности, в связи с чем нет никакой гарантии, что сведения, содержащиеся в ней, достоверны и не были каким-либо образом сфальсифицированы.

Как сообщил телеканалу источник в правительстве США, расследование показало, что в 2016 году неизвестным удалось установить в этой системе программу, которая потенциально могла сделать базу данных уязвимой для вредоносного программного обеспечения. Еще один похожий инцидент произошел в 2013 году. Как поясняет телеканал, безопасность указанной базы важна еще и потому, что в ней содержится конфиденциальная информация, собранная по итогам проверок лиц, которые хотят попасть в США в качестве беженцев.

В свою очередь исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер заявил Fox News, что ведомство "недавно завершило две независимые проверки" системы, о которой идет речь. По их итогам "не было выявлено никаких доказательств" того, что содержащиеся в ней данные "были когда-либо изменены или подвергались взлому", сказал он.

Как сообщает телеканал, несмотря на то, что свидетельств взлома обнаружено не было, наличие уязвимостей, выявленных при проверках системы, могло послужить для американских властей дополнительным стимулом к приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев.

27 января президент Дональд Трамп подписал указ, который в том числе установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. 3 февраля федеральный суд в Сиэтле, который рассматривает иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его исполнение, действующий в масштабах всей страны. Министерство юстиции США впоследствии обжаловало данное решение в апелляционном суде в Сан-Франциско. В четверг суд эту жалобу отклонил, оставив таким образом в силе решение нижестоящей инстанции о временном запрете на исполнение указа.

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