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CBS: глава МИД Мексики отредактировал посвященную строительству стены речь Трампа

Международная панорама
10 февраля, 8:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Луис Видегарай Касо был шокирован речью президента США, которая могла только ухудшить отношения двух стран, и американская сторона предложила дипломату помочь сделать речь менее провокационной
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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай Касо лично редактировал текст выступления президента США Дональда Трампа, в котором тот объявил о подписании указа о строительстве стены на границе между двумя странами. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на свои источники в мексиканском правительстве.

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По их данным, незадолго до подписания указа старший советник президента и его зять Джаред Кушнер показал текст выступления министру, который посетил Белый дом с официальным визитом. Видегарай, по словам источника телеканала, был шокирован речью, которая могла бы только еще больше ухудшить отношения между двумя странами. В связи с этим зять президента предложил ему вместе переписать речь и сделать ее менее провокационной.

Кушнер и Видегарай, продолжает телеканал, внесли изменения, благодаря которым текст выступления уже указывал на улучшения американо-мексиканских отношений в будущем.

После правок министр и помощник отправились в Овальный кабинет и предложили Трампу новую версию речи. Вначале республиканец был против правок, но затем зять на глазах у главы мексиканского МИД уговорил президента прочитать именно этот текст, отмечает CBS. Теперь, по данным телеканала, Кушнер лично принимает меры по улучшению отношений между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. Агентство Reuters сообщило, что администрация США планирует потратить на строительство стены $21,6 млрд. Возведение сооружения продлится 3,5 года.

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