Народная милиция ЛНР: киевские силовики 12 раз за сутки нарушили "режим тишины"

ЛУГАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили агентству Луганскинформцентр в оборонном ведомстве республики.

По его данным, район села Калиново был обстрелян четыре раза, силовики применяли гранатометы и другое стрелковое оружие с направления сел Троицкое и Новозвановка. Дважды были обстреляны из гранатометов позиции в Логивново с направления села Луганское. Обстрелам также подверглись позиции народной милиции в районе сел Калиновка, Нижнее Лозовое, Красный Яр, Желтое и Лозовое. Силовики применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и другое стрелковое оружие.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны ВСУ имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения, однако ни один из пунктов заявления не был выполнен ВСУ. Напротив, вместо отвода Киев продолжает движение тяжелой техники и подвоз вооружений и боеприпасов к линии соприкосновения. Это следует из отчетов СММ ОБСЕ и сообщений с территорий.

8 февраля командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Основные его тезисы - незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных Минскими договоренностями вооружений, предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к местам хранения техники, а также создание зоны без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции и запрет любых наступательных операций. Однако руководство ВСУ проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.