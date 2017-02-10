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Таджикистан и Узбекистан восстановили прерванное 25 лет назад авиасообщение

Международная панорама
10 февраля, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Авиакомпания Somon Air планирует летать в столицу Узбекистана в зимнее время по понедельникам, а летом - по понедельникам и четвергам
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Somon Air вылетел 10 февраля в 08:00 мск из столицы Таджикистана в Ташкент. Это - технический рейс. Регулярное авиасообщение между двумя странами, которое было прервано 25 лет назад, начнется, как ожидается, с 20 февраля, сообщила пресс-служба авиакомпании.

На борту самолета - делегация авиационных структур Таджикистана, а также журналисты и 14 обычных пассажиров, которые купили билеты на первый рейс за $140 заранее.

"Руководство Somon Air намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и узбекистанскими коллегами из авиакомпании "Узбекистан Хаво Йуллари" для решения производственных вопросов по открытию рейсов", - отмечается в сообщении.

Таджикская авиакомпания рассчитывает летать в Ташкент в зимнее время раз в неделю - по понедельникам, а летом частота рейсов возрастет до двух раз в неделю - по понедельникам и четвергам.

Лайнеры Somon Air летают из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании - самолеты Boeing 737-300, -800 и -900.

Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году.

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