Миллионы для подруги президента: за что осудили главу Samsung

Окружной суд Сеула приговорил к пяти годам тюремного заключения заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе. Еще два члена руководства корпорации получили по четыре года тюрьмы. ТАСС объясняет, как Samsung оказался замешан в крупнейшем коррупционном скандале в истории страны.

Откаты "южнокорейскому Распутину"

Samsung попал в поле зрения правоохранителей еще в конце 2016 года, когда в стране разразился политический скандал, закончившийся импичментом президента Пак Кын Хе. В ноябре в офисах компании прошли обыски, в декабре руководство было вынуждено отвечать на вопросы о коррупционном скандале в парламенте. Ли Чжэ Ёна несколько раз вызывали на допросы, причем один из них продолжался 22 часа. Вице-президента расспрашивали о сделке Samsung по слиянию с Cheil Industries Inc. в 2015 году: по версии следствия, компания давала властям взятки, чтобы добиться одобрения договора со стороны Национального пенсионного фонда. Первый запрос ордера на арест Ли Чжэ Ёна, направленный в южнокорейский суд в январе, был отклонен. В феврале 2017 года судьи удовлетворили повторный запрос, посчитав собранные доказательства достаточными для ареста вице-президента. По версии следствия, именно Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь — близкой подруге президента страны Пак Кын Хе, которую СМИ называют "южнокорейским Распутиным" у президентского кресла. Смотрите также Итоги деятельности Пак Кын Хе на посту президента Республики Корея. Досье В обмен за откаты Samsung якобы получал различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения бизнеса. В частности, корпорация перечислила более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь и ее дочери, за оказанные, как предполагается, этой компанией консультационные услуги, а также направляла крупные средства в созданные подругой президента негосударственные фонды. За лоббирование сделки по слиянию Samsung с Cheil Industries Чхве Сун Силь получила от компании $36 млн. При том что стоимость самой сделки составляла $8 млрд. Сам руководитель Samsung свою вину отрицал и признавался только в одном эпизоде: передаче Чхве Сун Силь лошади стоимостью 1 млрд вон ($855 тыс.) для ее дочери, которая профессионально занимается верховой ездой. Ли Чжэ Ён уверял, что Samsung никогда не давал откаты властям, а деньги перечислял исключительно на благие цели. По его словам, компания перевела двум фондам Чхве Сун Силь 20,4 млрд вон ($17,46 млн), но руководство компании не знало, что они связаны с подругой президента. Империя Samsung

48-летний Ли Чжэ Ён — внук основателя Samsung Electronics Ли Бён Чхоля и фактический руководитель компании, хотя де-юре он председателем не является. Формально компанию возглавляет его отец Ли Гон Хи, испытывающий проблемы со здоровьем после длительного пребывания в коме. Именно при нем Samsung стал самым могущественным конгломератом Южной Кореи, из локальной компании по производству телевизоров превратившись в крупнейшего технологического гиганта, продающего все: от мобильных телефонов до стиральных машин. Его сын Ли Чжэ Ён присоединился к Samsung в 2001 году, а всего через десять лет стал вице-председателем компании.

Считается, что Ли-младший был более демократичным руководителем, нежели его отец. Ли Гон Хи любил, чтобы по приезде на фабрики перед ним раскатывали красную ковровую дорожку, причем рабочим (в лучших традициях азиатских императоров) было запрещено на него смотреть. Однажды он распорядился сжечь и раскатать бульдозером несколько тысяч бракованных приборов на глазах у сотрудников, которые их изготовили. В отличие от отца Ли Чжэ Ёну такой деспотизм был не присущ: в работе он был дипломатичен и сдержан и даже сам отвечал на электронную почту сотрудников. На формирование его взглядов большое влияние оказал Запад, поскольку он родился в Вашингтоне, учился в Гарварде и работал в Кремниевой долине.

Согласно некоторым экспертным мнениям, у Ли Чжэ Ёна не было достаточного опыта, когда бразды правления Samsung фактически оказались у него в руках. Зато он обладал хорошим чутьем и принял ряд успешных стратегических решений. Например, Ли Чжэ Ён вел переговоры со Стивом Джобсом (Apple использует чипы Samsung), вывел компанию на рынок процессоров для мобильных приложений, а также одним из первых на рынке начал переводить устройства Samsung с LCD- на OLED-дисплеи.

В империи Samsung уже подрастает еще один "принц" — Ли Чжи Хо, 17-летний сын Ли Чжэ Ёна. С его именем также связан скандал, получивший большой резонанс в Южной Корее четыре года назад. Мальчик поступил в престижную школу Ёнхун, пройдя по квоте, которая предназначена для детей из неблагополучных и бедных семей. Формально никакие законы нарушены не были: Ли Чжэ Ён развелся со своей женой в 2008 году, что позволило причислить их семью к разряду "неполных". Однако это вызвало возмущение общества и прессы, и в результате подростку пришлось подыскивать новое учебное заведение.

Чеболи под прицелом

Вес Samsung в южнокорейской экономике очень велик — прибыль компании составляет порядка 1/5 ВВП страны. Поэтому на фоне ареста Ли Чжэ Ёна несколько снизились акции нескольких азиатских компаний. Вместе с тем журналисты Bloomberg говорят, что в краткосрочной перспективе его отставка не скажется на работе компании и бренд Samsung от коррупционного скандала не пострадает. По мысли экспертов, за пределами Южной Кореи коррупционный скандал в компании может пройти практически незамеченным и уж точно никак не повлияет на мнение обыкновенного покупателя. Намного больший репутационный вред компании может нанести повторение истории со "взрывающимися" Galaxy Note 7.

Как бы то ни было, арест главы Samsung — тревожный сигнал для всех крупных участников южнокорейского рынка. Речь идет о так называемых чеболях — южнокорейских конгломератах, представляющих собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определенных семей и под единым административным и финансовым контролем. Десять крупнейших чеболей на сегодняшний день владеют 27% всех деловых активов в стране.

В рамках борьбы с "кумовским капитализмом" власти Кореи уже допросили руководителей таких чеболей, как LG, Hyundai Motor, GS Group и еще нескольких компаний. Поэтому не исключено, что Samsung в итоге окажется не единственным фигурантом коррупционного скандала.

Артур Громов