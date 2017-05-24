Ленин и светлое будущее Эквадора: что известно о новом президенте страны

В среду новоизбранный президент Эквадора Ленин Морено официально вступает в должность. В апреле Морено, кандидат от "Альянса ПАИС" и преемник бывшего главы государства Рафаэля Корреа, набрал 51,1% голосов во втором туре всеобщих выборов. ТАСС рассказывает о биографии нового президента и о стоящих перед ним задачах.

Ранние годы и начало карьеры

Морено родился в 1953 году в небольшом городке Нуэво-Рокафуэрте на границе Эквадора с Перу. Отец Морено восхищался первым председателем Совета народных комиссаров СССР Владимиром Лениным и решил назвать своего сына в честь российского революционера. Известно, что Сервио Тулио Морено выступал за преподавание в школах на двух языках (испанском и кечуа) специально для метисов и представителей коренных народов Эквадора.

Когда Ленину Морено было три года, его семья переехала в столицу — Кито. В Центральном университете Эквадора будущий вице-президент получил степень по государственному управлению.

Свою профессиональную карьеру он начал в 1976 году в частном секторе, сменив несколько позиций в разных компаниях, от менеджера по маркетингу до директора. Затем Морено перешел в госсектор, где его главным достижением стало открытие туристической палаты провинции Пичинча (в которую входит Кито).

Паралич и смехотерапия

В 1998 году, когда Морено занимал пост исполнительного директора Национальной федерации туристических палат Эквадора, на него было совершено нападение. Вооруженные грабители отняли у Ленина ключи от автомобиля и бумажник. И несмотря на то, что будущий вице-президент не оказал сопротивления, один из грабителей выстрелил ему в спину, что привело к параличу.

У Морено отказали ноги. Он испытывал страшные боли в первые годы после нападения, но традиционные методы лечения не помогали. Тогда Морено решил лечить себя сам с помощью так называемой смехотерапии. Жена и трое дочерей поддерживали Морено на протяжении всего срока лечения.

Кандидат от "Альянса ПАИС" впоследствии создал организацию под названием Eventa, продвигающую смехотерапию, и выпустил по этой теме несколько книг.

"Альянс ПАИС" и путь к президентскому креслу

Ленин Морено — убежденный социалист и сторонник политики, проводимой президентом Рафаэлем Корреа. В 2007 году, когда Корреа был избран на первый президентский срок, Морено стал его вице-президентом. Оба политика — члены блока "Альянс ПАИС" (акроним Patria Altiva y Soberana — Гордая и Суверенная Родина).

"Альянс ПАИС" пользуется огромной популярностью в стране и имеет 100 из 137 мест в Национальном конгрессе, а президент партии Корреа уже дважды переизбирался на пост главы государства. Морено при этом успел завоевать популярность еще на посту вице-президента.

Так, на своем посту он уделял особое внимание положению инвалидов в Эквадоре, увеличив более чем в 50 раз бюджет страны, выделяемый на обслуживание людей с ограниченными возможностями. А в 2012 году Морено даже номинировали на Нобелевскую премию мира за его усилия.

В 2013 году он покинул свой пост и на протяжении трех лет являлся специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности. Но с этой должности Морено пришлось уйти после конференции "Альянса ПАИС", на которой блок выбрал его в качестве кандидата на пост президента Эквадора.

Выборы и задачи

На прошедшем 19 февраля первом туре выборов Морено набрал 38,9% голосов, обойдя своего ближайшего конкурента — правоцентриста Гильермо Лассо — более чем на 10%. Однако, чтобы победить в первом же туре, кандидату необходимо было набрать более 50% голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составляет не менее 10%. Так, Эквадор был вынужден ожидать результатов второго тура, который состоялся 2 апреля.

На втором туре Морено сумел заручился поддержкой 51,16% избирателей. Его соперник Гильермо Лассо получил 48,84% голосов, а его сторонники отказывались признавать результаты и несколько раз выходили на улицы по всей стране.

Согласно соцопросу, проведенному в Эквадоре в январе 2017 года, лишь 10% населения считает, что страна не нуждается в переменах. При этом граждане полагают, что самыми важными проблемами, стоящими перед Эквадором, являются инфляция и состояние экономики (28%), безработица (26%) и коррупция (19%). Учитывая, что страна сильно зависит от экспорта нефти, цена на которую снизилась более чем в 2 раза за последние годы, решение проблем инфляции и безработицы будет нелегким.

Морено, судя по его обещаниям, продолжит дорогостоящую социально ориентированную политику Корреа.

Александр Мосесов