Двое старожилов и шестеро маячников: как Сеул и Токио острова не поделили

В 1952 году Республика Корея (РК) заняла два крошечных острова совокупной площадью менее 0,2 кв. км. Об истории островов и о том, почему Токио cчитает их своими, — в материале ТАСС.

Два острова — три названия

Два острова, расположенных в Восточном море на удалении в 157,5 км от японского архипелага Оки и 87,4 км от южнокорейского острова Уллындо, большинством стран, нейтральным по отношению к конфликту, именуются как Лианкур.

Такое название было дано французскими китоловами, которые в 1849 году на своем судне Le Liancourt чуть было не разбились о скалы близ островов.

В Южной Корее оба острова называют Токто ("одинокие острова"). Из них западный называют Содо, а восточный — Тондо (Содо и Тондо переводятся с корейского как "западный" и "восточный").

Японское название Такэсима переводится на русский как "бамбуковые острова". Западный остров японцы называют Оздима ("мужской остров"), восточный — Мэдзима ("женский остров").

Позиция Токио

В обеих странах вопросу принадлежности Лианкур придают огромное значение. Токио и Сеул имеют четко сформулированные официальные позициюи нередко отдельно указываемые на государственных информационных порталах.

Так, в 2014 году Министерство иностранных дел Японии издало брошюры на русском языке, разъясняющие, почему Токио считает острова Такэсима "незаконно оккупированными".

Японская сторона уверяет, что суверенитет над двумя островами был установлен еще в XVII веке и они использовались как в качестве навигационного ориентира и якорной стоянки судов, так и для рыбного промысла. В 1905 году Кабинет министров Японии постановил включить острова в состав префектуры Симанэ.

Территория современной Республики Корея и КНДР была японской колонией с 1910 по 1945 годы. Однако после поражения страны во Второй мировой войне Токио в 1951 году подписал Сан-Францисский мирный договор, в котором признавалась утрата суверенитета над Кореей. При этом два острова в договоре упомянуты не были.

Токио обвиняет Сеул в том, что тот в одностороннем порядке вывел острова в зону своей ответственности после проведения "линии Ли Сын Мана" (черта, которую первый президент Республики Корея провел по периметру Корейского полуострова).

Япония трижды обращалась в Международный суд ООН, но Корея была против. При этом Токио все равно выступает за исключительно мирное разрешение конфликта.

Позиция Сеула

Согласно заявлению МИД Республики Корея, вопроса территориальной принадлежности островов (в Южной Корее их называют Токто) не существует.

"Токто является неотъемлемой частью корейской территории, исторически, географически и согласно международному праву. Ни единого территориального спора, связанного с Токто, не существует, и поэтому Токто не является вопросом, который должен быть решен путем дипломатических переговоров или судебного урегулирования", — утверждает МИД республики.

Как и японская сторона, Южная Корея настаивает на том, что остров находился под ее контролем еще со времен Средневековья. Основное различие позиций двух стран заключается в интерпретации Сан-Францисского мирного договора. Корейская сторона отталкивается от решения Верховного Командования оккупационных Союзных сил (SCAP) 1946 года, которое причисляет острова к тем территориям, суверенитет Токио над которыми необходимо приостановить.

В мирном договоре острова Токто не упоминаются, но это не помешало силам береговой охраны Южной Кореи разместиться на островах в 1954 году.

День Такэсима и будущее островов

Конфликт вокруг островов длится уже более полувека, а в 2000-х годах он заметно активизировался.

В 2005 году префектура Симанэ утвердила празднование Дня Такэсима, а 22 февраля 2006 года состоялись первые праздничные церемонии. Последние несколько лет из Токио в этот день в Симанэ прибывают официальные лица среднего ранга.

В 2008 году в Японии начали издавать методические пособия для учителей, в которых острова назывались "оккупированными". Южная Корея отреагировала отказом от более чем сотни совместных дипломатических, культурных и спортивных мероприятий с Японией.

Наконец, в 2012 году конфликт достиг своего апогея: впервые в истории глава южнокорейского государства президент Ли Мен Бак посетил острова. Тогда из Токио был отозван корейский посол, а Сеулу была вручена нота протеста.

На сегодняшний день на крошечных островах постоянно проживает всего одна престарелая супружеская пара, шестеро маячников, двое госслужащих и 40 военных. Но ни одна из сторон конфликта принципиально не собирается уступать другой.

А дважды в год корабли ВМС Республики Корея (РК), истребители F-15K, патрульные самолеты, вертолеты, морская пехота и морская полиция участвуют в маневрах, отрабатывающих действия по их защите.

Александр Мосесов