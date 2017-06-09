Знаток экосистем и музыкант: что мы знаем о преемнике императора Японии

В пятницу верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект, позволяющий императору Акихито отречься от престола в течение ближайших трех лет. Когда он примет такое решение, трон будет передан наследному принцу Нарухито, который уже рассматривается японским обществом в первую очередь как будущий император. ТАСС рассказывает о подробностях его биографии, увлечениях и научных интересах.

Александр Мосесов