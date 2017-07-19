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Рокер, мормон и бойскаут: что известно о кандидате на пост посла США в России

Международная панорама
19 июля, 19:10 UTC+3

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул экс-губернатора американского штата Юта Джона Хантсмана на должность посла в Москве. ТАСС рассказывает об уникальной биографии политика

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Материал из 1 страницы
Джон Хантсман

Джон Хантсман

© EPA/CJ GUNTHER

1
Сын филантропа
  • Джон Хантсман-младший родился 26 марта 1960 года в городе Рэдвуд-Сити, штат Калифорния, в семье потомственных мормонов.
  • Отец Джона – Ханстман-старший – миллиардер, филантроп, основатель Huntsman Corporation (компания-производитель химической продукции со штаб-квартирой в Солт-Лэйк-Сити и 16 тысячами сотрудников) и праправнук Парли Пратта, одного из основателей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Мать Хантсмана — дочь высокопоставленного религиозного деятеля-мормона Дэвида Хейта.
  • Подобно госсекретарю США Рексу Тиллерсону, Хантсман был скаутом и в возрасте 15 лет дослужился до высочайшего ранга организации бойскаутов США – "Игл Скаут" (дословно переводится с английского как "орел-разведчик").
2
Рокер и бакалавр
  • В старшей школе Джон увлекался рок-музыкой, был клавишником в любительской группе Wizard и даже бросил учебу из-за своего хобби.
  • Позже он одумался и поступил в Университет штата Юта, откуда перевелся в Пенсильванский университет и окончил его со степенью бакалавра искусств в области международной политики.
  • Во время учебы состоял, как и его отец, в крупнейшем студенческом братстве Sigma Chi, а также на протяжении двух лет был мормонским миссионером в Тайване.
3
Дипломат и губернатор
  • В 1989 году, через два года после окончания университета, Хантсман стал заместителем помощника госсекретаря в Международной торговой администрации США.
  • В 1990 году его назначили заместителем помощника министра торговли, а в 1992-м его отправили в первую дипмиссию в Сингапур в качестве посла. Хантсман стал самым молодым американским послом за последние 100 лет.
  • С 2001 по 2003 год, при администрации Джорджа Буша-младшего, занимал пост заместителя торгового представителя США, отказавшись от должности посла в Индонезии.
  • С 2005 по 2009 год был губернатором штата Юта от Республиканской партии. Примечательно, что рейтинг его одобрения в среднем составлял 80%, а сама Юта при Хантсмане занимала первое место в США по росту количества рабочих мест.
  • С 2009 по 2011 год при администрации Барака Обамы Хантсман, в совершенстве владеющий китайским языком, был послом США в КНР.
  • В 2011 году его обвинили в "попытках спровоцировать антиправительственную революцию" в Китае. Хантсман был запечатлен на видео, где он находился на одной из улиц Пекина во время антиправительственной демонстрации. Впоследствии доступ к видео был закрыт, а пресс-секретарь посольства заявил, что Хантсману не было известно о протестах и он там оказался случайно.
4
Несостоявшийся президент и госсекретарь
  • В 2011 году он добровольно ушел с поста посла США в КНР и объявил о своей кандидатуре на пост президента со слоганом "Страна прежде всего". Через несколько месяцев борьбы он вышел из гонки и поддержал Митта Ромни (Хантсман и Ромни – дальние родственники).
  • В 2012 году Хантсман вошел в совет директоров компаний Caterpillar Inc. и Ford Motor Company. В 2014 году – энергетической Chevron Cor, а в 2015-ом – гостиничной Hilton Worldwide Holdings Inc.
  • В декабре 2016 года агентство Associated Press сообщило, что Дональд Трамп может выбрать Хантсмана в качестве нового госсекретаря, но выбор 45-го президента в итоге пал на Тиллерсона.
5
Хантсман и Россия
  • О том, что Хантсман может стать новым послом США в России, американские СМИ сообщили еще в марте.
  • Хантсман является председателем крупного американского аналитического центра "Атлантический совет", на постоянной основе критикующего внутреннюю и внешнюю политику России. В частности, в феврале центр выпустил доклад по гражданской войне в Сирии. Министерство обороны РФ раскритиковало его как содержащий "пропагандистские утки".
  • Газета Salt Lake City Tribune сообщала, что принадлежащая членам семьи Хантсмана Huntsman Corporation имеет бизнес в России, в том числе шесть предприятий, производящих пигменты и полиуретаны (в Москве, Обнинске, Тольятти, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Челябинске).
  • Официальные представители компании не ответили на запрос ТАСС относительно того, занимает ли в ней Хантсман какую-либо должность.
6
Политические взгляды
  • Будучи республиканцем–консерватором, Хантсман выступает против абортов, но в 2013 году подписал петицию о легализации однополых браков.
  • В отличие от президента США Дональда Трампа, Хантсман является сторонником борьбы с глобальным потеплением.
  • Выступает за прагматизм в отношениях Вашингтона и Москвы, при этом критиковал политику "перезагрузки" экс-президента Барака Обамы.
  • Хантсман – сторонник укрепления сотрудничества с Китаем ради решения ядерной проблемы КНДР.
  • В 2012 году президент Трамп заявил, что Хантсман "отдал страну Китаю" и отказался от встречи с ним. Хантсман, в свою очередь, критиковал Трампа во время его предвыборной кампании. Оба политика разрешили свои противоречия вскоре после победы Трампа на выборах.

Александр Мосесов

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