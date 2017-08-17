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Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

Международная панорама
17 августа, 13:05 UTC+3

Несмотря на международные усилия по химическому разоружению, стороны конфликта по-прежнему используют зарин, иприт, хлор и другие отравляющие компоненты

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Материал из 1 страницы
© Nigel Treblin/Getty Images

В среду, 16 августа, Совет Безопасности ООН обсудил новый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне, который подтвердил применение в городе зарина — запрещенного боевого отравляющего вещества. Документ был передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химатаке. ТАСС рассказывает, откуда в Сирии появилось химоружие и почему оно остается в стране, несмотря на международные усилия по разоружению региона.

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Что произошло в Хан-Шейхуне?

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун самолеты ВВС Сирии, предположительно, совершили химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит такие цифры: 84 жертвы, 545 раненых. Власти Сирии отрицают свою причастность к химатаке. В Москве исходят из того, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия, поскольку факт уничтожения всех сирийских запасов химоружия был "отфиксирован" и подтвержден ОЗХО.

16 августа замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что проведенное властями Сирии собственное расследование инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне показало, что эта химическая атака была полностью сфабрикована боевиками. По его словам, отравляющие вещества, которые были найдены на оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирию из США и Великобритании.

В постпредстве Великобритании при ООН опровергли эту информацию. Представитель компании Cherming Defence — одной из фирм, которая якобы поставляла отравляющие вещества в Сирию — в беседе с ТАСС подчеркнул, что она не занимается производством химоружия.

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Когда в Сирии появилось химическое оружие?

Программа создания сирийского химического оружия (ХО) началась в 1970-е годы при активном сотрудничестве с западноевропейскими фирмами. По некоторым данным, Сирия производила несколько тонн отравляющих веществ (ОВ) ежегодно. В первую очередь это зарин — нервно-паралитический газ, который смертельно опасен даже при небольших концентрациях. Производство ОВ и их компонентов было сконцентрировано в районе Дамаска, в Хомсе, в Хаме и в Алеппо.

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Кто и при каких обстоятельствах впервые применил его?

Первые сообщения в СМИ об использовании отравляющих веществ в пригороде сирийского города Хомс эль-Байда появились 23 декабря 2012 года. Власти Сирии и оппозиция возлагали ответственность за эту атаку друг на друга. 19 марта 2013 года, по сообщению правительственного агентства САНА, сирийские боевики применили химическое оружие при обстреле района Хан-эль-Асаль провинции Алеппо. От удушья, вызванного газами, скончались 25 человек, в том числе 16 военнослужащих, пострадали более 100. В этот же день министр информации САР Омран аз-Зуаби обвинил экстремистов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в применении оружия, запрещенного всеми нормами международного права.

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Это были единичные случаи?

Нет, 23 июля 2013 года специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Роберт Серри заявил, что секретариат ООН получил 13 сообщений о применении химического оружия в Сирии. Спустя месяц эксперты подтвердили пять случаев, самый трагичный из которых — 21 августа в Восточной Гуте, где в результате обстрела снарядами с нервно-паралитическим газом зарином погибли, по разным данным, от 280 до 1700 человек. Как утверждают представители оппозиции, химоружие применила правительственная армия. Официальные власти отвергли эти обвинения.

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Как решали эту проблему?

С подачи Москвы 10 сентября 2013 года Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы ХО и вскоре передала документы о присоединении к Конвенции по запрещению химоружия. Спустя месяц Сирия официально стала 190-м членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Все запасы ХО было решено уничтожить, а процесс его производства запретить. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии вывезена последняя партия химоружия для последующего уничтожения. 4 января 2016 года глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в Техасе были переработаны последние 75 цилиндров фтороводорода. Таким образом, процесс уничтожения сирийского химического оружия считался завершенным.

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Но на этом ничего не завершилось?

Не завершилось. Разрабатывать собственное химическое оружие начали боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусры". В октябре 2016 года российские военные обнаружили на юго-западе Алеппо доказательства применения ХО против мирного населения и армии Сирии. Речь идет о боеприпасах с хлором и белым фосфором, однако МИД РФ не сомневается в наличии у боевиков зарина и иприта.

Кроме того, на протяжении последних трех лет западные чиновники заявляли, что химоружием по-прежнему пользуются войска Башара Асада. По мнению американских властей, последний случай применения Дамаском ХО произошел 4 апреля в Хан-Шейхуне. Согласно версии Минобороны РФ, в тот день сирийская авиация разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

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Какова позиция Запада?

Американские разведывательные ведомства подозревают, что Башар Асад оставил часть запасов химического оружия или его компонентов и не предъявил их ОЗХО. Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака на мирных жителей, проведенная властями Сирии, изменила его отношение к руководству страны и лично президенту Башару Асаду. 7 апреля вооруженные силы США в качестве ответа на действия Дамаска нанесли ракетный удар по военной базе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Москва оценила эти действия как "агрессию против суверенного государства".

При подготовке материала использовались данные ТАСС-Досье

Артур Громов

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Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез
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