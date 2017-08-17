Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун самолеты ВВС Сирии, предположительно, совершили химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит такие цифры: 84 жертвы, 545 раненых. Власти Сирии отрицают свою причастность к химатаке. В Москве исходят из того, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия, поскольку факт уничтожения всех сирийских запасов химоружия был "отфиксирован" и подтвержден ОЗХО.

16 августа замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что проведенное властями Сирии собственное расследование инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне показало, что эта химическая атака была полностью сфабрикована боевиками. По его словам, отравляющие вещества, которые были найдены на оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирию из США и Великобритании.

В постпредстве Великобритании при ООН опровергли эту информацию. Представитель компании Cherming Defence — одной из фирм, которая якобы поставляла отравляющие вещества в Сирию — в беседе с ТАСС подчеркнул, что она не занимается производством химоружия.