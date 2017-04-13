Восемь человек стали жертвами столкновений в лагере палестинцев на юге Ливана

БЕЙРУТ, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Столкновения между бойцами палестинского движения ФАТХ и исламскими радикалами не прекращаются третьи сутки в лагере беженцев Айн аль-Хильва под Сайдой (40 км от Бейрута). Как сообщила телестанция Al Manar, ожесточенные перестрелки с применением гранатометов охватили районы Эт-Тейри, Хаттин, Сафсаф, Сук-эль-Ходар и Джебель-Халиб. Жертвами междоусобицы на улицах густонаселенного лагеря стали восемь человек, свыше 30 получили ранения.

Военный командир ФАТХ Фатхи Абу Арадат заявил, что его отряды на этот раз не пойдут на прекращение огня, пока не заставят сдаться вооруженных сторонников исламского проповедника Биляля Бадра. "Присутствию боевиков в Айн аль-Хильве будет положен конец, а Бадр будет выдан ливанским властям", - подчеркнул он. Ливанские спецслужбы подозревают этого шейха в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С начала года в Ливане было предотвращено несколько вооруженных вылазок и терактов, которые планировали осуществить экстремисты, связанные с ИГ.

Новый раунд баталий в Айн аль-Хильве парализовал жизнь Сайды - южной столицы Ливана. Из-за снайперского огня перекрыт участок проходящей через город южной автострады. По решению муниципалитета закрыты школы и учебные заведения. Военнослужащие на блокпостах ливанской армии, расположенных вокруг лагеря, приведены в боеготовность.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживает около 100 тыс. жителей. Всего в стране насчитывается 12 лагерей, пользующихся внутренней автономией, а численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел. Последняя междоусобица завершилась в Айн аль-Хильве 28 февраля заключением соглашения о перемирии.