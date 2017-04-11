Минобороны Японии: прибытие ударной группы ВМС США укрепит стабильность в регионе

ТОКИО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министр обороны Японии Томоми Инада считает, что предстоящее развертывание вблизи Корейского полуострова авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson будет способствовать укреплению стабильности в регионе. Она заявила об этом на пресс-конференции в Токио после заседания правительства.

"Американская сдерживающая мощь - необходимый фактор поддержания мира и стабильности в регионе,- сказала министр, отвечая на вопрос по поводу переброски АУГ ВМС США. - Прибытие авианосца с кораблями сопровождения будет этому способствовать".

"Распространение оружия массового уничтожения и угроза его использования - проблема не только Сирии. - отметила глава оборонного ведомства. - Все это относится и к Восточной Азии, включая КНДР".

Министерство обороны Южной Кореи ранее также заявило, что направление в регион АУГ ВМС США будет сдерживать угрозу со стороны Пхеньяна. С другой стороны, МИД КНДР в опубликованном сегодня заявлении подчеркнул, что страна примет самые решительные меры в ответ на действия США.

Ранее Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил США (PACOM) подтвердило, что к берегам Корейского полуострова направлена АУГ в составе атомного авианосца Carl Vinson, ракетных эсминцев Michael Murphy и Wayne E. Meyer, а также ракетного крейсера Lake Champlain. Предполагается, что они проведут совместные учения с ВМС Южной Кореи. В регионе уже находится другая ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan, которая базируется в Японии.