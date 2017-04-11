Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.04:
$ 57.39
€ 60.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Японии: прибытие ударной группы ВМС США укрепит стабильность в регионе

Международная панорама
11 апреля, 5:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Глава оборонного ведомства Томоми Инада считает американскую сдерживающую мощь необходимым фактором поддержания мира
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министр обороны Японии Томоми Инада считает, что предстоящее развертывание вблизи Корейского полуострова авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson  будет способствовать укреплению стабильности в регионе. Она заявила об этом на пресс-конференции в Токио после заседания правительства.

"Американская сдерживающая мощь - необходимый фактор поддержания мира и стабильности в регионе,- сказала министр, отвечая на вопрос по поводу переброски АУГ ВМС США. - Прибытие авианосца с кораблями сопровождения будет этому способствовать".

"Распространение оружия массового уничтожения и угроза его использования - проблема не только Сирии. - отметила глава оборонного ведомства. - Все это относится и к Восточной Азии, включая КНДР".

Министерство обороны Южной Кореи ранее также заявило, что направление в регион АУГ ВМС США будет сдерживать угрозу со стороны Пхеньяна. С другой стороны, МИД КНДР в опубликованном сегодня заявлении подчеркнул, что страна примет самые решительные меры в ответ на действия США.

Ранее Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил США (PACOM) подтвердило, что к берегам Корейского полуострова направлена АУГ в составе атомного авианосца Carl Vinson, ракетных эсминцев Michael Murphy  и Wayne E. Meyer, а также ракетного крейсера Lake Champlain. Предполагается, что они проведут совместные учения с ВМС Южной Кореи. В регионе уже находится другая ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan, которая базируется в Японии.

Смотрите также

В Сеуле считают, что авианосец США поможет бороться с угрозами КНДР
Авианосец США с ударной группой направится к берегам Корейского полуострова
Помощник Трампа назвал разумным движение авианосной группы США к Корейскому полуострову
Авианосная группа США провела маневры с ракетными эсминцами Японии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые корабли ТОФ прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан
2
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
3
Порошенко на СНБО поднимет вопрос о конфискации угля с неподконтрольных Киеву территорий
4
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
5
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Госсекретарь США прибывает в РФ на фоне обострения отношений из-за Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама