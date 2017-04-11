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Кастро и Мадуро приняли в Гаване участие в акции солидарности с Венесуэлой

Международная панорама
11 апреля, 5:53 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев
На мероприятии присутствовали видные функционеры Коммунистической партии Кубы, аккредитованные в стране дипломаты, а также представители различных общественных организаций острова
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ГАВАНА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро и президент Венесуэлы Николас Мадуро приняли в понедельник участие в акции в поддержку венесуэльских властей в конфликте с Организацией американских государств (ОАГ) и радикально настроенной оппозицией.

На мероприятии, которое состоялось в гаванском Дворце съездов, присутствовали видные функционеры Коммунистической партии Кубы, аккредитованные в стране дипломаты, а также представители различных общественных организаций острова. Присутствующие держали в руках флаги Кубы и Венесуэлы и скандировали: "Мадуро, друг, Куба с тобой!"

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"Я глубоко благодарен за поддержку, которую кубинский народ оказал Венесуэле, столкнувшейся с угрозами и агрессией со стороны ОАГ", - заявил, обращаясь к собравшимся, Мадуро.

В середине марта генсек ОАГ Луис Альмагро призвал приостановить членство Каракаса в этой организации, если в южноамериканской стране в кратчайшие сроки не будут проведены всеобщие выборы. Венесуэла сочла это заявление вмешательством в свои внутренние дела.

Выступая в Гаване, Мадуро обвинил США в том, что они препятствуют налаживанию в Венесуэле диалога с оппозицией. "Правда состоит в том, что в Вашингтоне был дан приказ чинить препятствия диалогу в Венесуэле с целью разорвать нашу страну изнутри и (обеспечить условия) для иностранного вторжения", - отметил президент, речь которого транслировало кубинское телевидение.

В последние дни Венесуэлу захлестнула новая волна антиправительственных демонстраций, в результате которых пострадали десятки человек, более 130 были задержаны.

Заседание политсовета АЛБА

Приезд Мадуро в Гавану совпал с заседанием политического совета Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), состоящего из министров иностранных дел государств - членов этой организации.

В ходе нынешней сессии политсовет АЛБА принял несколько деклараций. В одной из них критике подвергаются "атаки и манипуляции", направленные против правительства Мадуро. "Мы осуждаем навязчивое, незаконное и проимпериалистическое поведение генерального секретаря ОАГ", - отмечается в документе.

АЛБА, торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, было создано в 2004 году по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Впоследствии к альянсу присоединились и другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности Эквадор, Боливия и Никарагуа.

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Политический кризис в Венесуэле
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Кастро, Рауль Мадуро, Николас
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