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Сын Трампа не намерен баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка в 2018 году

Международная панорама
11 апреля, 6:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
При этом Трамп-младший не исключил такой возможности в отдаленном будущем
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НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сын президента США Дональд Трамп-младший опроверг циркулирующие в СМИ утверждения, согласно которым он якобы изучает возможность участия в выборах губернатора штата Нью-Йорк в следующем году. Соответствующее заявление 39-летний бизнесмен сделал в опубликованном в понедельник интервью агентству Associated Press (AP).

"Я не баллотируюсь в 2018 году", - сказал он, отвечая на вопрос о своих губернаторских амбициях. При этом Трамп- младший не исключил такой возможности в отдаленном будущем: "Может быть, когда-нибудь; это не то, чем я хотел бы заниматься прямо сейчас". "Но никогда нельзя знать наверняка. Это захватывающая вещь", - отметил бизнесмен, говоря про работу губернатора.

Старший сын американского лидера Дональда Трампа также отверг возможность того, что он может захотеть баллотироваться в мэры Нью-Йорка, сообщив, что должность градоначальника ему не так интересна. "Люди постоянно спрашивают меня, когда я уже выдвинусь на пост мэра. А я не собираюсь, - сказал бизнесмен. - Работа мэра Нью-Йорка гораздо менее интересна для меня, чем другие вещи, к примеру пост губернатора штата".

Трамп-младший также заявил, что не обсуждает со своим отцом вопросы политики или управления семейной компанией Trump Organization, которой Дональд в настоящий момент руководит вместе с еще одним сыном президента США Эриком. Предприниматель отметил, что проблемы, с которыми столкнулась новая вашингтонская администрация, объяснимы ввиду отсутствия у команды Трампа опыта в политической сфере, однако выразил уверенность, что спустя некоторое время его отец станет "феноменальным президентом", сообщает АP.

Из шагов, предпринятых Трампом на посту президента, его сын выделил недавнее решение о нанесении удара по Сирии, назвав это проявлением силы. "Я думаю, это важно, так как мы показали, что Америка вернула себе решимость", - утверждал Трамп-младший. "Если говорить о выполнении (предвыборных) обещаний, то за последние два месяца я наблюдал больше, чем видел за все время правления двух предыдущих администраций", - добавил он.

После того, как Трамп вступил в должность президента США, он передал руководство своей строительной бизнес- империей сыновьям Дональду и Эрику, которые до этого являлись вице-президентами Trump Organization. Сам глава американской администрации при этом остался владельцем компании. Дональд Трамп-младший - старший сын президента США и его первой супруги Иваны Зельничковой, он женат на модели Ванессе Хейдон и является отцом пятерых детей.

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