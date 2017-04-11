В КНР предъявили обвинения экс-замглавы законодательного органа провинции Ляонин

ПЕКИН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Прокуратура провинции Хэйлунцзян предъявила обвинения в коррупции и нарушении процесса голосования бывшему заместителю председателя Постоянного комитета Совета народных представителей (ПК СНП, постоянно действующий орган регионального законодательного органа - прим. ТАСС) провинции Ляонин Ван Яну. Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

Как говорится в документе, бывший чиновник обвиняется в использовании своего служебного положения в интересах третьих лиц, а также незаконном получении "большого количества ценностей". Кроме того, прокуратура предполагает, что Ван Ян "злоупотреблял служебным положением для вмешательства в ход выборов, в том числе путем подкупа, что является отягощающим обстоятельством".

Согласно юридической практике страны, резонансные уголовные дела обычно передаются органам других регионов для того, чтобы избежать влияния на следствие и судебный процесс.

Ван Ян занимал должность заместителя председателя ПК СНП провинции Ляонин с января 2013 года до марта 2016 года, когда в его отношении была начата внутрипартийная проверка. В 2011-2012 годах он был мэром города Аньшань (провинция Ляонин).

В сентябре 2016 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента страны) аннулировал мандаты 45 депутатов от северо-восточной провинции Ляонин, так как они подозревались в подкупе избирателей и взяточничестве.