Назарбаев: страны ЕврАзЭС надо подтянуть к одному уровню

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АСТАНА, 11 апреля /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Страны Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) должны находиться на одном уровне развития, чтобы объединение работало более эффективно. Такое мнение президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил в интервью телеканалу "Мир 24".
"Надо подтянуть всех членов ЕврАзЭС к одному уровню, сейчас одни в развитии ушли дальше, другие - в середине, третьи - совсем внизу. В этом проблема, надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне нам работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает",- сказал Назарбаев.
Президент Казахстана считает, что каждой стране объединения необходимо работать в этом направлении. "Конечно, надо и помогать. Делать это можно путем торговли, товарооборота, открывая рынок для торговли, открывая границы. Но каждому государству надо подтягиваться до определенного уровня", - подчеркнул глава Казахстана.