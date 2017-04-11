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СМИ: для решения ядерной проблемы КНДР нужно учитывать ее обеспокоенность политикой США

Международная панорама
11 апреля, 7:34 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В Вашингтоне же заявляют, что сейчас не подходящее время для диалога, и проблему необходимо решать другими методами, в том числе и военными
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СЕУЛ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Прорыв в решении ракетно-ядерной проблемы КНДР невозможен без учета обеспокоенностей Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на информированный источник, знакомый с содержанием состоявшихся 10 апреля в Сеуле переговоров спецпредставителя правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэя с его южнокорейским коллегой Ким Хон Гюном.

"У Давэй, в частности, заявил, что одних лишь санкций недостаточно для достижения прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечает Yonhap. Китайский дипломат также подчеркнул, что необходимо учитывать обеспокоенность КНДР за собственную безопасность на фоне враждебной политики Вашингтона и постоянных военных маневров США и Южной Кореи возле ее границ.

Таким образом, отмечают политологи, У Давэй еще раз подтвердил позицию Китая о необходимости начала переговоров между всеми заинтересованными сторонами. При этом в Пекине полагают, что КНДР рассматривает ракетно-ядереную программу в качестве единственной надежной гарантией своей безопасности.

В Вашингтоне же заявляют, что сейчас не подходящее время для диалога, и проблему необходимо решать другими методами, в том числе и военными. Совет национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия северокорейской ядерной угрозе. Они включают возможность размещения части американского ядерного арсенала в Южной Корее, физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, а также проведение в на северокорейской территории диверсий с целью выведения из строя ключевых объектов инфраструктуры.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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