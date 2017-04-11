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АСТАНА, 11 апреля /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что казахстанцев будут лишать гражданства за участие в экстремистских организациях. Об этом глава Казахстана сообщил в интервью телеканалу "Мир 24", фрагмент которого размещен на сайте канала.
"По казахстанскому законодательству, если он (гражданин) уехал и принимал участие в экстремистских организациях, то он не возвращается в страну, лишается гражданства. Эта та мера, которая необходима. Человек 500-600 наверное наших там. Но от стран бывшего Советского Союза - много, до пяти тысяч, говорят, а, может, и больше", - сказал Назарбаев.
По мнению президента Казахстана, нужно принимать меры, чтобы граждане страны не участвовали в экстремистских организациях. "Во-первых, надо принимать меры, чтобы они не уходили туда. Мы пытались с теми, кто вернулся, вести профилактическую работу. Но это не очень эффективно, поэтому мы решили, что мы их возвращать домой не будем", - подчеркнул президент Казахстана.
Ранее в конституцию Казахстана были внесены поправки, в соответствии с которыми лишение гражданства допускается только по решению суда за совершение террористических преступлений и причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики. Понятие "лишение гражданства" как вид уголовного наказания прописано в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами конституции РК", который разработало Министерство юстиции Казахстана. По данным ведомства, это наказание будет применяться только за особо тяжкие террористические преступления.