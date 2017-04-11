Журналисты обнаружили новые факты в скандале вокруг жены Франсуа Фийона

ПАРИЖ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французские журналисты портала Mediapart обнаружили новые факты в скандале вокруг жены бывшего премьера, кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона.

Согласно сообщению на сайте Mediapart, в результате расследования сотрудников портала выяснилось, что супруга Фийона Пенелопа была трудоустроена на должность его помощника в Национальном собрании Франции не с 1986 года, как ранее утверждал сам Фийон, а с 1982 года.

В конце января Фийон оказался в прицеле французских СМИ после серии публикаций в газете Le Canard Enchaine. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это полагающееся жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы".

Менее чем через сутки после публикации в газете прокуратура Франции начала предварительное расследование по статье "создание фиктивного рабочего места". Сам Фийон при этом никогда не отрицал, что его жена работала вместе с ним. Более того, он заявил, что незамедлительно представил в прокуратуру все необходимые документы, подтверждающие работу Пенелопы Фийон.

Однако это лишь подстегнуло следователей. В начале марта Фийон был вынужден сообщить, что он получил повестку явиться в суд. В результате 14 марта ему было предъявлено обвинение в растрате госсредств путем создания фиктивного рабочего места для своей супруги.

Следователи подозревают, что она номинально занимала должность парламентского помощника Фийона в Национальном собрании и получала там долгие годы жалование, не выполняя никакой действительной работы. Защита политика располагает сроком в шесть месяцев, чтобы оспорить выдвинутые обвинения.