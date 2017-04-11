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Асад: Сирия и КНДР противодействуют "безумным амбициям" крупных держав

Международная панорама
11 апреля, 9:11 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Сирийский лидер в телеграмме Ким Чен Ыну поздравил его со 105-й годовщиной со дня рождения его деда Ким Ир Сена
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ПХЕНЬЯН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Сирия и КНДР совместно противодействуют "безумным амбициям крупных держав", намеренных подчинить себе другие страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Сирии Башара Асада, направленной лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 105-й годовщины со дня рождения его деда - Ким Ир Сена (15 апреля). Текст послания распространен информационным агентством ЦТАК.

"Две дружественные страны отмечают эту годовщину, но одновременно решительно противодействуют безумным амбициям крупных держав, намеренных подчинить себе другие страны с помощью экспансионистской и захватнической политики, лишить их права на самоопределение", - говорится в послании. Как отметил Асад, в настоящее время "Сирия и КНДР ведут решительную борьбу за право на самоопределение, защищают национальный суверенитет и безопасность". Глава сирийского государства выразил уверенность в том, что "сложившиеся между САР и КНДР отношения дружбы и сотрудничества будут по-прежнему развиваться в интересах народов двух стран".

Еще в одной телеграмме Асад поздравил Ким Чен Ына с пятой годовщиной его вступления на высшие государственные и партийные посты народной республики. Президент САР считает, что "это событие стало выражением полного доверия к Ким Чен Ыну со стороны руководства и народа КНДР".

Ким Чен Ын возглавил КНДР после кончины своего отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года. В настоящее время он является председателем Трудовой партии Кореи и Госсовета страны. Ким Чен Ын также командует ВС народной республики в звании маршала КНДР.

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Ким Чен Ын Асад, Башар Хафез
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