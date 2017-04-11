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Эрик Трамп подтвердил, что его сестра повлияла на решение отца нанести удар по Сирии

Международная панорама
11 апреля, 9:15 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, апреля. /ТАСС
Сын президента США отметил, что Иванка Трамп "была убита горем и потрясена" жестокостью" предполагаемой химической атаки в Идлибе
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Эрик Трамп

Эрик Трамп

© EPA/BRYAN R SMITH/UPI POOL

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил, что его сестра Иванка действительно оказала значительное влияние на решение отца нанести удар по Сирии. Она "была убита горем и потрясена" жестокостью" предполагаемой химической атаки в Идлибе, заявил он британской газете The Daily Telegraph.

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"Иванка - мать троих детей, и она пользуется влиянием, - сказал Эрик. - Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". "Мой отец будет действовать в такие моменты", - добавил он.

Как сообщила ранее газета Independent, именно влияние Иванки сыграло значительную роль в вынесении отцом решения нанести удар по Сирии. При этом газета сослалась на источники, знакомые с содержанием дипломатического донесения, направленного британским послом в Вашингтоне Кимом Даррохом премьер-министру страны Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону.

В телеграмме британского посла говорится, что Иванка Трамп была потрясена фотографиями мирных жителей, погибших в результате предполагаемого применения химического оружия в городе в провинции Идлиб, в которых США и их союзники обвинили правительство президента Сирии Башара Асада. По признанию британского посла, влияние дочери на президента Трампа оказалось сильнее, чем ожидалось. В результате Трамп, по оценке газеты, совершил поворот на 180 градусов в своей политике в отношении Сирии, приняв решение нанести удар по правительственным силам. В прошлом Трамп придерживался принципа невмешательства в конфликт между Асадом и его противниками, отмечает Independent.

6 апреля вооруженные силы США по приказу президента Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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