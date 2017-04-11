В правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в правительстве и ряде государственных учреждений страны. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, в отношении некоторых сотрудников Фонда энергоэффективности, чиновников, мэров, экономических агентов возникли подозрения в незаконном проведении тендеров.

"Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, руководители населенных пунктов и некоторые экономические агенты", - отметила в беседе с журналистами пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.