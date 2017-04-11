МИД Турции полагает, что у правительства Сирии все еще есть химоружие

АНКАРА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что правительство Сирии все еще обладает возможностью применять химоружие. Об этом он заявил в эфире телеканала TRT по итогам заседания G7 в Италии.

"По нашим данным, сирийский режим по-прежнему обладает потенциалом для применения химического оружия. Нужно, чтобы режим прекратил использовать химоружие, а также традиционные виды вооружения против оппозиции", - сказал он. По словам Чавушоглу, "режим часто нарушает условия перемирия в Сирии".

"Мы (в ходе заседания G7) обсудили и возможные риски, связанные с вероятностью нападения на Идлиб (со стороны правительственной армии - прим. корр. ТАСС). Нам надо быть готовыми к этому, и теперь нужно убеждать Россию в необходимости (будущего) Сирии без Башара Асада", - сказал министр. Он добавил, что "очевидна невозможность двигаться далее с Асадом, и наилучшее решение конфликта в Сирии - это политическое".