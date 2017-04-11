Американский "ястреб" на Балканах: Маккейн посетил самый проблемный регион Европы

Сенатор-республиканец Конгресса США от штата Аризона Джон Маккейн посетил страны Балканского региона накануне подписания президентом США Трампом протокола о вступлении Черногории в НАТО. Как сообщила пресс-служба правительства Сербии, в ходе встречи с премьером Вучичем сенатор Маккейн обсуждал "сохранение регионального мира и стабильности, а также двусторонние отношения Сербии и США". Однако, по мнению экспертов, главной целью визита было припугнуть страны региона наплывом мигрантов, максимально "монетизировать" результаты недавней американской агрессии в Сирии, оказать давление на сербское правительство за его связи с Россией и торжественно сообщить Черногории о ратификации Соединенными Штатами протокола о ее вступлении в НАТО.

"Миграционная дубинка" Маккейна

В рамках своего визита на Балканы сенатор сначала посетил сначала Словению, где принял участие в праздновании 25-летия признания независимости страны Америкой. В ходе встречи с президентом страны Борутом Пахором Маккейн указал на важность сотрудничества с НАТО, пригрозив исламским экстремизмом. "Наши отношения, особенно в рамках НАТО, сейчас важнее, чем когда-либо после холодной войны", — заявил сенатор, подчеркнув, что "только в сотрудничестве с Альянсом Словения сможет преодолеть такие угрозы, как например, радикальный исламизм".

Республиканец в очередной раз обвинил Россию в кибервмешательстве в американские выборы и желании вмешаться в выборы во Франции. Он также затронул украинский вопрос, заявив, что "Путин стремится восстановить российскую империю", поэтому Украине необходимо предоставить оружие для защиты.

Незамысловатая программа визита повторилась в Хорватии. Сюда сенатор прибыл под предлогом празднования 25-летия признания независимости страны Соединенными Штатами. В беседе с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович и премьером Андреем Пленковичем он повторил слова о важности сотрудничества ради сохранения стабильности в регионе и в очередной раз негативно высказался в отношении России и Сирии.

Сербию Маккейн посетил под официальным предлогом обсуждения "вопроса Косово", однако в ходе пресс-конференции с Вучичем начал обвинять Россию в причастности к химическим атакам в Сирии, а также в обострении ситуации в регионе, в частности в Черногории. Маккейн посетовал, что беспокоится о регионе и российском вмешательстве, так как "две мировые войны начались на Балканах". Затем он снова начал грозить "миграционной дубинкой". Его выступление в Белграде сводилось к тому, что Сербии надо дружить с Америкой, в противном случае страну захлестнут толпы мигрантов.

"Мосул и Ракка будут взяты, из-за чего множество людей хлынет в Европу. В этой связи наше сотрудничество и наши совместные учения очень важны в борьбе против терроризма, противостоянии угрозе терроризма и в Сербии, и в США", — утверждал американский сенатор.

По мнению наблюдателей, рассматривающих Маккейна как "госсекретаря теневого американского правительства", его приезд в регион в том числе преследовал цель политической "монетизации" американского ракетного удара по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Применив силу, США поспешили "по горячим следам" усилить впечатление от своих действий, отправив главного "ястреба" Конгресса в самый проблемный регион Европы.

Шантаж Вучича

Приезд Маккейна в Сербию является попыткой шантажировать правительство Вучича, требуя прекращения сотрудничества с Россией. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал патриарх сербской политики, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

"По моему мнению и по моим данным, сенатор Джон Маккейн приехал в Белград с целью надавить на Вучича, чтобы он прекратил или существенно уменьшил сотрудничество с Россией. Особенно он настаивает на том, чтобы российский Гуманитарный центр в Нише не получил дипломатический статус. Очевидно, что это большой позор для Сербии, что приезжает Маккейн, а раньше — Байден, еще раньше — Тони Блэр и многие другие, которые были самыми яростными сторонниками бомбардировок Югославии в 1999 году. Речь идет о наибольших врагах сербского народа, а крупнейшие официальные представители страны вроде Александара Вучича принимают этот визит, еще и так сердечно, ненавистников сербского народа — это унижение для Сербии", — заявил Шешель.

Рычагом для шантажа стали массовые молодежные протесты, словно по мановению волшебной палочки начавшиеся в Сербии, после бесспорно выигранных премьером Александаром Вучичем президентских выборов. "Визит Маккейна связан с проведением выборов в Сербии. То, что происходит на улицах Белграда, и то, что делает Маккейн, по моему мнению, напрямую связано. В демонстрациях на улицах городов Сербии, наверное, есть много честных и достойных людей, но в целом это протестное движение, которое неизвестно кем организовано, говорит о том, что здесь замешаны могущественные силы", — уверен лидер радикалов.

По мнению главы Сербской радикальной партии, эти силы попытаются шантажировать Вучича, поставив под сомнение честность и легитимность прошедших выборов: "У меня не было с ним контактов, но я думаю, что сейчас он под непосредственным давлением, продолжатся ли демонстрации, произойдет ли их радикализация и расширение и превращение в насильственные акции в случае, если он не примет их (западные — Прим. ТАСС) требования в отношении сотрудничества с Россией, а также другие вопросы, например, существование Республики Сербской".

В беседе с ТАСС Шешель также предположил, что визит Маккейна на Балканы связан с ситуацией в Черногории. "Так, в ходе своего визита в Белград сенатор раскритиковал президента Путина в связи с Черногорией. В Черногории живет в большинстве своем сербское население, но режим там — мафиозный, и все выборы в Черногории были самым гнусным образом фальсифицированы", — добавил он.

После Сербии в программе сенатора значится Черногория, куда он намерен прибыть в четверг, 13 апреля.

Членство Черногории в НАТО

Накануне приезда Маккейна в Подгорицу Национальная телерадиокомпания Черногории (РТЦГ) выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп подписал протокол о принятии страны в НАТО. "Сообщение о подписании будет опубликовано поздно вечером или завтра утром по американскому времени", — сообщила РТЦГ, добавив, что подписанием протокола официально завершена процедура ратификации Соединенными Штатами членства Черногории в Североатлантическом альянсе.

Маккейн был одним из главных лоббистов ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО в Сенате. Против ратификации активно выступали двое сенаторов-республиканцев — Рэнд Пол и Майкл Ли. Пол даже заблокировал проведение голосования по ратификации протокола по упрощенной процедуре, предложенной Маккейном, который в ответ обвинил своего коллегу в "работе на (президента РФ) Владимира Путина". Примечательно, что не менее горячо в 1999 году Маккейн требовал начать бомбардировки Югославии, тогда ему противостоял Рон Пол, отец Рэнда Пола.

Понятно, что завтрашнее прибытие Маккейна в Черногорию будет обставлено властями страны как пришествие пророка, открывающего стране двери в светлое будущее. Очевидно, что Маккейн повторит свои обвинения в адрес России в унисон с хором антироссийских заявлений черногорской власти.

Павел Бушуев