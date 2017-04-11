Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назарбаев назвал российскую противовоздушную оборону щитом для ОДКБ

Международная панорама
11 апреля, 18:15 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Президент Казахстана отметил, что "коллективно защищаться всегда легче, чем одному"
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 11 апреля /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что российские возможности противовоздушной обороны стали щитом для стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом президент Казахстана сообщил в интервью телеканалу "МИР 24".

"Выгода состоит во многом. Во-первых, коллективно защищаться всегда легче, чем одному, один на один стоять - это факт. Во-вторых, надо прямо сказать, что это щит - прежде всего, он обеспечивается российскими возможностями противовоздушной обороны", - сказал Назарбаев, отвечая на вопрос о выгоде от участия Казахстана в ОДКБ.

"У нас общие пограничные войска, которые вместе там находятся", - отметил президент Казахстана. По его словам, во время совместных учений стороны обсуждают "общие угрозы: наркотрафик, терроризм и внешнее вмешательство в наши государства по типу цветных революций".

Лидер Казахстана также обратил внимание на совместное обучение военных кадров. "В одних странах обучается наша молодежь, в военных учебных заведениях России, молодежь наших соседей - в наших военных учебных заведениях. В условиях коллективного договора безопасности мы друг друга на льготных условиях обеспечиваем вооружением. И, конечно, здесь главенствует российская система производства вооружения", - уточнил президент Казахстана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Акции United Continental упали после скандала с избитым пассажиром
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама