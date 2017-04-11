Назарбаев назвал российскую противовоздушную оборону щитом для ОДКБ

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АСТАНА, 11 апреля /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что российские возможности противовоздушной обороны стали щитом для стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом президент Казахстана сообщил в интервью телеканалу "МИР 24".
"Выгода состоит во многом. Во-первых, коллективно защищаться всегда легче, чем одному, один на один стоять - это факт. Во-вторых, надо прямо сказать, что это щит - прежде всего, он обеспечивается российскими возможностями противовоздушной обороны", - сказал Назарбаев, отвечая на вопрос о выгоде от участия Казахстана в ОДКБ.
"У нас общие пограничные войска, которые вместе там находятся", - отметил президент Казахстана. По его словам, во время совместных учений стороны обсуждают "общие угрозы: наркотрафик, терроризм и внешнее вмешательство в наши государства по типу цветных революций".
Лидер Казахстана также обратил внимание на совместное обучение военных кадров. "В одних странах обучается наша молодежь, в военных учебных заведениях России, молодежь наших соседей - в наших военных учебных заведениях. В условиях коллективного договора безопасности мы друг друга на льготных условиях обеспечиваем вооружением. И, конечно, здесь главенствует российская система производства вооружения", - уточнил президент Казахстана.