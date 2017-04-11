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СБ ООН возобновит работу над резолюцией о расследовании химической атаки в Сирии

Международная панорама
11 апреля, 18:17 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Как заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, еще слишком рано говорить о том, будет ли работа вестись над уже имеющимися проектами резолюции или подготовлено новый текст
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Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр

© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН вернется к переговорам по проекту резолюции о расследовании химической атаки, предположительно совершенной в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр.

По его словам, еще "слишком рано говорить" о том, будет ли возобновлена работа над уже имеющимися проектами резолюции или подготовлен принципиально новый текст.

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"Мы считаем, что в случае совершения химических атак нам нельзя сдаваться, и мы должны добросовестно попытаться подготовить текст, который осуждает нападение и запрашивает проведение тщательного расследования", - сказал дипломат, добавив, что "ставки слишком высоки". "Очень важно провести полное расследование, чтобы все знали, чтобы весь мир знал, что послужило причиной этих ужасающих химических атак", - отметил Делаттр. По его словам, работа международных экспертов должна быть уполномочена Советом Безопасности ООН, что придаст ей дополнительный вес.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли десятки мирных жителей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие "токсичный газ". Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему.

На прошлой неделе на рассмотрение СБ ООН были внесены три проекта резолюции. Первый, предложенный Великобританией, США и Францией, требует от Дамаска передать следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации в день инцидента, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Второй, подготовленный Россией, предусматривает отправку экспертов ООН и ОЗХО на место предполагаемого инцидента. Третий проект резолюции был распространен 10 временными членами Совбеза в качестве компромиссного варианта.

Обсуждение документов было прервано после того, как США 7 апреля нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемую химическую атаку в Идлибе. На созванном в пятницу экстренном заседании СБ ООН постпред Колумбии Сача Льоренти заявил, что США своими ударами по Сирии "похоронили" шансы на проведение беспристрастного и исчерпывающего расследования инцидента.

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