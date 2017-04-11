Госпогранслужба Украины предложила всем желающим сообщать о посетивших Крым лицах

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины создала специальный раздел на своем сайте, в котором предложила всем желающим сообщать о лицах, которые посещали территорию Крыма. Таким образом пограничники намерены выявлять людей, нарушивших, по их мнению, украинское законодательство.

"В Государственной пограничной службе Украины проводится последовательная работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые в нарушение "Порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее" незаконно посещали Автономную республику Крым", - отмечено в разделе сайта Госпогранслужбы, который носит название "Стоп-лист".

В разделе размещена специальная форма, позволяющая любому желающему вносить информацию о людях, которые посетили Крым. При этом внести информацию анонимно невозможно. На основании поданной информации лицу, побывавшему в Крыму, может быть запрещен въезд на Украину. Соответствующее постановление кабинета министров Украины обязывает иностранцев получать для посещения Крыма специальное разрешение Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда - выезда, которые контролируют украинские власти.

Кроме того, во вторник Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пригрозила юридической ответственностью иностранцам, которые намереваются посетить полуостров для участия в Международном экономическом форуме в Ялте, запланированном на апрель. "Участие в таком мероприятии официальных иностранных представителей может рассматриваться как признание последними изменения статуса Автономной республики Крым и города Севастополя...", - пояснили в пресс-службе ГПУ.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.