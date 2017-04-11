КГБ Белоруссии арестовал 10 чиновников по делу о взятках в мингорисполкоме

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МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники комитета государственной безопасности Белоруссии арестовали 10 должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка минского горисполкома Сергеем Борисевичем. Об этом сообщили в пресс-службе КГБ республики.
"Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров закупки по завышенным ценам с подчиненными предприятиями и организациями", - отметили в пресс-службе белорусской спецслужбы.
По данным КГБ, в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве" Уголовного кодекса Белоруссии. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, сообщили в комитете. КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на "выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных", - отметили в комитете госбезопасности Белоруссии.