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МИД Польши назвал "Восточное партнерство" механизмом стабилизации Востока Европы

Международная панорама
11 апреля, 19:27 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский подчеркнул, что польские власти придают большое значение данной инициативе
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ВАРШАВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Инициатива "Восточное партнерство" по сближению с Евросоюзом Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины стабилизирует ситуацию на восточных рубежах Европы. Об этом заявил во вторник глава МИД Польши Витольд Ващиковский на совместной пресс-конференции с главой молдавской дипломатии Андреем Галбуром.

"Мы придаем большое значение "Восточному партнерству", - сказал Ващиковский. - Это единственный механизм, приближающий наших партнеров к Европе, стабилизирующий ситуацию на Востоке".

"Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Мы очень надеемся, что она его реализует в ближайшее время", - подчеркнул польский министр, выразив готовность во всем помогать Кишиневу. "Мы заинтересованы в том, чтобы Молдавия шла европейским курсом. Польша готова поделиться своим опытом на пути к Евросоюзу и НАТО", - добавил он.

Галбур в свою очередь заявил, что "обязательства перед Евросоюзом - это наиважнейшая цель" руководства Молдавии.

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